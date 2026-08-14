Escala violencia en Sinaloa: matan a 8 personas en horas

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Sinaloa vivió otra jornada de violencia. Foto: Especial

Sinaloa vivió una nueva jornada marcada por la violencia con ocho homicidios dolosos registrados en las últimas horas en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa. Uno de los hechos de mayor impacto fue un ataque armado contra un grupo de jóvenes en la capital del estado, cuyo saldo aumentó a tres muertos, entre ellos un menor de 16 años.

¿Qué se sabe de los ataques en Sinaloa?

La agresión ocurrió la tarde del jueves 13 de agosto en la colonia 8 de Febrero, en Culiacán. Varios jóvenes se encontraban reunidos frente a una vivienda cuando hombres armados abrieron fuego. Diego Jael, de 18 años, murió en el sitio, mientras que Luis Ángel, de 22, fue trasladado para recibir atención médica, pero posteriormente falleció. Otras dos personas resultaron heridas.

Más tarde se confirmó que Yurier Heriberto, de 16 años, quien también había resultado lesionado durante el ataque, murió mientras recibía atención médica. Con su fallecimiento, la agresión dejó tres víctimas mortales y un sobreviviente. En el lugar fueron asegurados numerosos casquillos de armas largas.

Mazatlán

Los hechos violentos se extendieron hasta Mazatlán, donde tres hombres fueron asesinados en distintos puntos. En la comunidad de El Walamo fue localizado un hombre sin vida dentro de una vivienda, con heridas aparentemente provocadas por un objeto punzocortante. Posteriormente, otro cuerpo fue encontrado entre la maleza en un predio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento La Riviera.

Ya por la noche, un hombre fue atacado a balazos afuera de un expendio de cerveza en la colonia Colosio Sí, al norte de Mazatlán. La víctima murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital.

Escuinapa

En Escuinapa, la violencia dejó otras dos víctimas. Roberto “N”, de aproximadamente 30 años, fue asesinado en un centro de rehabilitación, mientras que Omar “N” perdió la vida en otro ataque ocurrido afuera de un expendio de cerveza. En este último caso también se reportó una persona lesionada.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa había informado inicialmente la apertura de seis carpetas de investigación por homicidio doloso correspondientes a siete personas fallecidas durante el jueves 13 de agosto. Posteriormente, se confirmó la muerte del adolescente de 16 años que permanecía hospitalizado tras el ataque ocurrido en Culiacán.

Con este último deceso, el saldo de los hechos violentos señalados aumentó a ocho víctimas mortales en las últimas horas y 16 homicidios en lo que va de la semana en Sinaloa, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los ataques y dar con los responsables.

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