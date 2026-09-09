Dos años de violencia golpean Sinaloa; ciudadanos convocan a marcha por la paz en Culiacán el próximo domingo

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Convocan a marcha por la paz en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

A dos años del inicio de una etapa de violencia que ha modificado la vida cotidiana en distintas regiones de Sinaloa, representantes de organismos empresariales, profesionistas, docentes y ciudadanos presentaron un Manifiesto Ciudadano para exigir mejores condiciones de seguridad y anunciaron una nueva Marcha por la Paz en Culiacán.

Los participantes advirtieron que el impacto de la inseguridad ya no se limita a los hechos delictivos. Señalaron afectaciones en la actividad comercial, pérdida de empleos, reducción de horarios, dificultades para mantener negocios abiertos y cambios en las rutinas de familias que han tenido que modificar sus actividades ante el temor de quedar expuestas a situaciones de riesgo.

Coparmex Sinaloa denuncia consecuencias económicas

Desde el sector empresarial, Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa, expuso la preocupación que existe por las consecuencias económicas que ha dejado este periodo y por las dificultades que enfrentan empresas y trabajadores para recuperar completamente sus actividades.

La preocupación se extiende también al sector educativo. Víctor Manuel Aispuro, director de la Escuela Primaria Sócrates de Culiacán, planteó el impacto que la inseguridad ha generado entre niñas, niños y jóvenes, particularmente por la incertidumbre que enfrentan las familias al trasladarse a escuelas, espacios deportivos y otras actividades.

En el pronunciamiento también participó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien consideró necesario fortalecer la coordinación institucional y revisar los resultados de la estrategia implementada para contener la violencia en el estado.

Los representantes ciudadanos señalaron que la problemática ha dejado de concentrarse exclusivamente en Culiacán y ha alcanzado otras regiones de Sinaloa, con consecuencias que también se reflejan en actividades comerciales, servicios y movilidad.

Convocan a una nueva Marcha por la Paz

Como parte de las acciones planteadas en el manifiesto, los organismos convocaron a ciudadanos y familias a participar el próximo domingo 13 de septiembre en una nueva movilización por la paz.

Las actividades comenzarán con una misa a las 7:00 de la mañana, que de acuerdo con los organizadores será encabezada por el obispo. Una hora después, a las 8:00 de la mañana, iniciará la marcha desde el templo de La Lomita.

La ruta de la marcha

El contingente recorrerá calles de Culiacán hasta llegar a la Catedral, ubicada en el primer cuadro de la ciudad.

Los convocantes buscan que la movilización reúna a ciudadanos de diferentes sectores y se convierta en una exigencia colectiva para recuperar la seguridad, la actividad económica y los espacios públicos.

“El cansancio mental que traemos todos, ese estrés de terror, decepción, de angustia, pues ya con dos años que lo volvimos cargando, ya no vamos a hablar de números porque ya nosotros nos dimos cuenta que por más números las cosas no bajan.

Vamos a hablar de sentimiento. Vamos a hablar de familias destruidas. Vamos a hablar de sueños robados. Vamos a hablar de empresarios que han dejado muerto en la raya, queriendo sostener la economía. Vamos hablando también de colaboradores que perdieron sus trabajos porque la oportunidad aquí ya no es sentencia”. Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa

Reyes Zazueta advirtió que Sinaloa atraviesa dos años de violencia en los que la sociedad enfrenta el riesgo de continuar profundizando la crisis, por lo que llamó a los ciudadanos a reaccionar y participar para recuperar la paz.

En ese contexto, convocó a la Marcha por la Paz, que se realizará el domingo 13 de septiembre a las 8:00 horas, al pie de La Lomita. Previamente, a las 7:00 horas, se llevará a cabo una misa oficiada por el obispo.

También destacó la importancia de que los ciudadanos asuman responsabilidad, salgan a las calles y exijan condiciones de paz como un derecho.

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