“Nos han abandonado”: empresarios y sociedad civil cuestionan al Gobierno por violencia en Sinaloa y convocan a marcha por la paz

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La violencia en Sinaloa cumple dos años y empresarios y organizaciones de la sociedad civil alzan la voz y convocan a una marcha por la paz para exigir a las autoridades acciones efectivas que permitan recuperar la seguridad y la tranquilidad en el estado.

En entrevista para “A las nueve en Uno“, Raúl Ibáñez, representante y coordinador de la organización Súmate y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), afirmó que la población sinaloense enfrenta no solo una crisis de inseguridad, sino también graves consecuencias económicas y sociales.

Violencia en Sinaloa deja pérdidas económicas

De acuerdo con Ibáñez, la violencia ha provocado la pérdida de más de 27 mil empleos, mientras que el Colegio de Economistas estima que la recuperación del daño económico podría tardar 10 años o más.

“Nos han abandonado”, señaló el empresario, quien también cuestionó la falta de apoyos federales para actividades económicas fundamentales en Sinaloa, particularmente las relacionadas con el sector agropecuario.

También consideró que existe un sentimiento de abandono entre los habitantes del estado y criticó que, pese al despliegue de elementos de seguridad, la violencia no haya disminuido.

“No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad”, indica Ibáñez al referirse a los más de 16 mil elementos que circulan por las calles de Culiacán y Mazatlán.

Convocan a marcha por la paz en Culiacán

Por todo esto, Raúl Ibáñez informa que más de 30 organizaciones de la sociedad civil convocaron para el domingo 13 a la marcha “Culiacán, ponte de pie”, con la que buscan exigir el fin de la violencia.

Explicó que el contingente recibirá una bendición del obispo antes de las 8:00 de la mañana y después partirá de La Lomita rumbo a la Catedral. Los organizadores esperan una participación superior a 50 mil personas.

“A dos años estamos hartos”, afirmó.

Entre las consignas de la movilización estará: “No tenemos nada que celebrar, tenemos mucho que lamentar”, como una expresión del reclamo ante la situación de violencia que atraviesa actualmente Sinaloa.

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