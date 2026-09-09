Caen dos presuntos implicados en la desaparición de mineros en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

La captura se realizó durante patrullajes en Concordia. FOTO: Especial

Dos hombres presuntamente vinculados con la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en Concordia, Sinaloa, fueron detenidos durante un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y Milton Yair “N”, quienes, de acuerdo con información de las autoridades, estarían relacionados con la privación ilegal de la libertad de los trabajadores de Minera Canam/Vizsla Silver Corp., registrada el pasado 23 de enero de 2026.

La captura se realizó durante patrullajes y labores de inteligencia en el municipio de Concordia, con participación de elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Las autoridades identifican a ambos detenidos como presuntos integrantes del grupo delictivo denominado “Los Menores”, vinculado con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, señalado como jefe regional de una facción de “Los Chapitos”.

Durante el operativo fueron aseguradas:

Dos armas largas

un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros

cargadores

municiones de distintos calibres

droga

equipo táctico

Los dos hombres, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer su posible participación en el caso.

La desaparición de los 10 trabajadores ocurrió en instalaciones relacionadas con el proyecto minero en Concordia y provocó un amplio despliegue de búsqueda en la región. Meses después de los hechos, las investigaciones continúan para establecer lo ocurrido con todas las víctimas y deslindar responsabilidades.

En un predio de la zona donde encontrados los cuerpos sin vida de los mineros, los cuales fueron identificados mediante pruebas genéticas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.