Caen dos presuntos implicados en la desaparición de mineros en Sinaloa

| 23:39 | Redacción Uno TV | Uno TV
La captura se realizó durante patrullajes en Concordia. FOTO: Especial

Dos hombres presuntamente vinculados con la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en Concordia, Sinaloa, fueron detenidos durante un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y Milton Yair “N”, quienes, de acuerdo con información de las autoridades, estarían relacionados con la privación ilegal de la libertad de los trabajadores de Minera Canam/Vizsla Silver Corp., registrada el pasado 23 de enero de 2026.

La captura se realizó durante patrullajes y labores de inteligencia en el municipio de Concordia, con participación de elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Las autoridades identifican a ambos detenidos como presuntos integrantes del grupo delictivo denominado “Los Menores”, vinculado con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, señalado como jefe regional de una facción de “Los Chapitos”.

  • Durante el operativo fueron aseguradas:
  • Dos armas largas
  • un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros
  • cargadores
  • municiones de distintos calibres
  • droga
  • equipo táctico

Los dos hombres, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer su posible participación en el caso.

La desaparición de los 10 trabajadores ocurrió en instalaciones relacionadas con el proyecto minero en Concordia y provocó un amplio despliegue de búsqueda en la región. Meses después de los hechos, las investigaciones continúan para establecer lo ocurrido con todas las víctimas y deslindar responsabilidades.

En un predio de la zona donde encontrados los cuerpos sin vida de los mineros, los cuales fueron identificados mediante pruebas genéticas.

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