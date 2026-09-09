Sinaloa 2027: ¿pactar o no pactar con el crimen? 

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A dos años del inicio del conflicto entre “Chapos” y “Mayos” en Sinaloa, especialistas y representantes empresariales colocan sobre la mesa el papel de los Gobiernos frente a los grupos delictivos y el reto que representará el proceso electoral de 2027.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ernesto Hernández Norzagaray, recordó declaraciones atribuidas al gobernador con licencia sobre la necesidad de dialogar con grupos del crimen organizado, declaró:

“La pregunta es: ¿esta alianza cómo queda de frente a 2027?”

Sinaloa llega a 2027 tras dos años de violencia

El 9 de septiembre se cumplen dos años del inicio de la confrontación entre “Chapos” y “Mayos”. Un día después, el 10 de septiembre, comenzará el proceso electoral rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.

Para Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, la situación de inseguridad se ha desarrollado durante la gestión de tres gobernadores.

La representante empresarial también cuestionó el funcionamiento de las instituciones locales:

“Hemos pasado por tres gobernadores”.

¿Cuál ha sido la estrategia de los Gobiernos ante la violencia?

Hernández Norzagaray consideró que la estrategia gubernamental no habría consistido en enfrentar directamente a los grupos identificados como “Chapos” y “Mayos”, sino en tratar de contener los hechos violentos en determinadas ciudades.

“Lo que prevaleció fue ‘vamos a buscar inhibir los actos de violencia’, particularmente en lugares como Culiacán y Mazatlán”.

De acuerdo con el investigador, esa estrategia no habría impedido que los hechos violentos se extendieran a otros municipios de Sinaloa.

Elecciones de 2027, una oportunidad para Sinaloa

El proceso electoral de 2027 representa, de acuerdo con los entrevistados, un momento relevante para discutir la relación entre autoridades, ciudadanía y grupos criminales.

Miguel Taniyama, empresario restaurantero de Sinaloa, llamó a evitar una sociedad permisiva frente al crimen.

“No podemos volver a ser una sociedad permisiva, no lo podemos, no tenemos derecho. Es costosísimo ser permisivo con el crimen”.

Mientras tanto, Hernández Norzagaray señaló que algunos actores políticos han incrementado sus medidas de seguridad. Como ejemplo, mencionó los recorridos de la coordinadora estatal de la 4T, Imelda Castro, acompañada por elementos de la Guardia Nacional.

“Pactes o no pactes con ellos, hay muerte”

Para Taniyama, la experiencia de los últimos dos años dejó una conclusión sobre los efectos de cualquier posible acercamiento con grupos criminales.

“Pactes o no pactes con ellos, hay muerte. Así mero es”.

Por su parte, Martha Reyes Zazueta señaló que la violencia también ha generado cambios en la percepción social sobre la relación entre ciudadanía y crimen organizado.

“A raíz de toda esta narcopandemia que vivimos, sí se ha notado una diferencia, una disminución de esa cultura”.

Con el inicio del proceso electoral rumbo a 2027, el debate sobre seguridad, violencia y posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales se perfila como uno de los temas centrales para Sinaloa.

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