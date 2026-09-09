Vinculan a proceso por ejercicio indebido de funciones a exalcalde de Ahome; acusa persecución política

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Foto: Especial

Un juez vinculó a proceso al exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, en una causa penal relacionada con la contratación de una empresa encargada de recuperar adeudos del impuesto predial durante su administración.

La investigación involucra también a otros exfuncionarios municipales y se centra en el contrato otorgado a la empresa Extratimex, con la que la Fiscalía de Sinaloa sostiene que existieron posibles irregularidades en el procedimiento de contratación y en el ejercicio de recursos públicos.

Mientras que en la carpeta se investigan posibles delitos relacionados con el desempeño irregular de la función pública y el ejercicio indebido del servicio público. Tras analizar los datos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa, el juez determinó que existen elementos para que el procedimiento continúe y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Posteriormente, Vargas Landeros publicó un posicionamiento en sus redes sociales en el que aseguró que respetará la decisión judicial, aunque adelantó que la combatirá por las vías legales.

El exalcalde también rechazó que se haya generado un quebranto por 937 millones de pesos y sostuvo que esa cantidad corresponde, según su defensa, a una proyección hipotética de lo que habría podido cobrarse. Afirmó que el pago efectivamente realizado a la empresa fue de aproximadamente 1.5 millones de pesos por recursos recuperados para el municipio.

Vargas Landeros calificó los procesos abiertos en su contra como una “persecución política” y aseguró que existen cuatro expedientes que, desde su perspectiva, convierten decisiones administrativas en causas penales. También sostuvo que no buscará confrontarse con las instituciones y pidió que se respete el debido proceso.

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