Empresario joyero es liberado tras permanecer privado de la libertad en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Liberan al empresario joyero Luis Mario Ramos. Foto: UnoTV.

El empresario joyero Luis Mario Ramos, de 49 años, fue liberado con vida este sábado 19 de septiembre, luego de permanecer privado de la libertad desde el jueves 17 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información recabada, los responsables dejaron en libertad al empresario durante la mañana de este sábado. Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde ocurrió la liberación y las circunstancias en las que Ramos regresó con su familia.

Privación de la libertad ocurrió en una plaza comercial

El empresario fue privado de la libertad alrededor de las 9:30 horas del jueves 17 de septiembre, cuando se encontraba en Plaza Real Culiacán, ubicada en el desarrollo urbano Tres Ríos.

Tras recibir el reporte, corporaciones de los tres órdenes de gobierno y agentes de investigación acudieron al sitio para iniciar las indagatorias relacionadas con la privación de la libertad.

En el lugar quedó un vehículo relacionado con la víctima, de acuerdo con la información proporcionada.

Fiscalía de Sinaloa mantenía comunicación con familiares

Momentos antes de que se confirmara la liberación, el vicefiscal José Roberto Quiñones Coronado había informado que la familia del empresario todavía no había formalizado una denuncia.

Sin embargo, agentes de la Fiscalía de Sinaloa permanecían en comunicación con sus familiares para recabar información que permitiera avanzar en las labores para localizar a Luis Mario Ramos.

La privación de la libertad había ocurrido dos días antes, cuando el empresario se encontraba en la plaza comercial ubicada en Tres Ríos.

Empresario fue localizado con vida este sábado

Este sábado 19 de septiembre se confirmó que el empresario joyero se encuentra con vida y a salvo, después de haber sido privado de la libertad el jueves.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el sitio donde fue localizado ni han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que se produjo su liberación.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.