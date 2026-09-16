Asesinan a tres maestras en Sinaloa; Fiscalía abre investigaciones por feminicidios

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Investigan muertes de maestras como feminicidios. Foto: Cortesía

Tres maestras fueron asesinadas en distintos puntos de Sinaloa; dos de ellas estaban en activo y una más ya estaba jubilada. Los casos ocurrieron en Escuinapa y Culiacán y son investigados bajo el protocolo de feminicidio.

Hasta ahora, no hay elementos que relacionen los tres crímenes ni que indiquen que las mujeres hayan sido atacadas por ser maestras. La Fiscalía estatal revisa cada caso por separado para establecer qué ocurrió, los posibles móviles y si existe algún punto en común entre los asesinatos.

Dos maestras fueron asesinadas en Escuinapa

En Escuinapa ocurrieron dos de los asesinatos. Las víctimas trabajaban para el sistema educativo estatal: una estaba dedicada a servicios de apoyo para educación especial y la otra daba clases de artes en un preescolar.

Ninguna de las dos fue atacada dentro de una escuela o mientras se trasladaba a su centro de trabajo, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Tampoco existían reportes previos de amenazas contra ellas, según informó la titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla.

Maestra jubilada fue asesinada en Culiacán

La tercera víctima era una maestra jubilada. Su asesinato ocurrió en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán.

La coincidencia entre los tres casos llevó a las autoridades a revisar si existe algún patrón, aunque hasta el momento no se ha establecido una conexión entre los asesinatos.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y su área de análisis de contexto revisa los casos para identificar posibles coincidencias que ayuden a determinar los móviles.

Sinaloa suma 14 investigaciones por feminicidio

Con estos casos, Sinaloa registra 14 asesinatos investigados como feminicidio, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Seis corresponden a Escuinapa, cuatro a Culiacán y cuatro a Mazatlán.

Por separado, la Secretaría de Educación estatal reconoció que hay docentes de distintas zonas que han solicitado apoyo o cambios de adscripción por motivos de seguridad, aunque no informó cuántas solicitudes están actualmente en trámite.

Por ahora, la coincidencia entre las víctimas queda como una de las líneas que se revisan, pero no existe evidencia de que los tres asesinatos formen parte de una agresión contra maestras.

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