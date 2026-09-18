Empresario joyero es privado de la libertad en Culiacán

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Secuestra a empresario joyero en Culiacán. Foto: Especial

Un empresario del sector joyero fue privado de la libertad por un grupo armado este jueves, cuando se encontraba en una plaza comercial de la zona de Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

La víctima fue identificada como Luis Mario, de 49 años. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su paradero ni reportado personas detenidas por estos hechos.

🚨 #Sinaloa | Un empresario joyero de 49 años, identificado como Luis Mario, fue privado de la libertad por hombres armados dentro de una plaza comercial de Tres Ríos, en #Culiacán.



Tras el hecho quedó un vehículo abandonado en el lugar. Autoridades desplegaron un operativo de… pic.twitter.com/Ju7OWU9w5O — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 18, 2026

¿Dónde ocurrió la privación de la libertad?

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario se encontraba en Plaza Real Culiacán, ubicada en el cruce del bulevar Enrique Sánchez Alonso y Diego Valadez Ríos, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

En ese sitio, hombres armados presuntamente interceptaron a Luis Mario y lo obligaron a subir a un vehículo para posteriormente retirarse con rumbo desconocido.

Tras el hecho, quedó abandonado en el lugar un vehículo presuntamente relacionado con la víctima.

Autoridades desplegaron operativo de búsqueda en Culiacán

Luego de que se reportara la privación de la libertad, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de Culiacán.

Elementos de seguridad realizaron recorridos para tratar de localizar al empresario y establecer la ruta que habrían seguido los responsables después de abandonar la plaza comercial.

De manera paralela, agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa comenzaron a recabar información y evidencias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué se sabe del empresario joyero?

La víctima fue identificada como Luis Mario, de 49 años, y de acuerdo con los primeros reportes pertenece al sector empresarial relacionado con la actividad joyera.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre el posible móvil de la privación de la libertad ni han dado a conocer si existe alguna solicitud de rescate.

Tampoco se ha confirmado la identidad de los hombres armados que habrían participado en el hecho.

Continúa la búsqueda del empresario

La búsqueda permanece activa en diferentes puntos de Culiacán, mientras la Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para obtener información que permita localizar a Luis Mario.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su paradero ni sobre personas detenidas en relación con este caso.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad y establecer las responsabilidades correspondientes conforme avance la investigación.

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