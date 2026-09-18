Padres de un alumno, los detenidos por dejar corona fúnebre y amenaza en colegio de Culiacán

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Corona fúnebre. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La colocación de una corona fúnebre y un mensaje amenazante en un colegio privado de Culiacán, Sinaloa, ya tiene dos personas detenidas. Se trata de un hombre y una mujer que forman parte de la comunidad escolar, al ser padres de un alumno del plantel.

Caen dos por colocar corono fúnebre en escuela de Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que Benito “N”, de 43 años, y María “N”, de 45, fueron aprehendidos por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas y daños dolosos.

La Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentó las órdenes en contra de ambos, quienes quedaron a disposición de un juez de Control de la Región Centro.

Será durante la audiencia correspondiente cuando la Fiscalía presente los datos de prueba y el juez determine la situación jurídica de la pareja.

¿Qué pasó con el colegio privado de Culiacán?

El caso se remonta al 31 de agosto, cuando en las instalaciones del Colegio Inglés de Durango, ubicado en el fraccionamiento Villas del Río, apareció una pinta con un mensaje intimidatorio y fue dejada una corona fúnebre.

De acuerdo con información relacionada con la investigación, las autoridades habrían logrado ubicar a la pareja mediante el seguimiento de distintas cámaras de videovigilancia instaladas en el colegio, en la zona y en establecimientos cercanos.

Las indagatorias apuntan a que la acción habría surgido a partir de una inconformidad de los padres con reglas internas de la institución educativa, versión que deberá ser expuesta y sustentada ante la autoridad judicial.

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