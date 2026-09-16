Sinaloa recupera espacios públicos tras el Grito y blinda Mazatlán con elementos federales

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Sinaloa busca recuperar espacios públicos. Foto: Samuel Sánchez

Después de realizarse los festejos por el Grito de Independencia en los 20 municipios de Sinaloa, el Gobierno estatal aseguró que la recuperación de los espacios públicos continuará de manera paralela a las acciones para contener la violencia que persiste en distintas regiones de la entidad.

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, consideró favorable que las familias regresaran a las calles durante las celebraciones patrias y destacó que las actividades se desarrollaron sin incidentes relevantes, de acuerdo con el balance disponible al lograrse saldo blanco.

La mandataria reconoció, sin embargo, que la realización de eventos masivos no significa dejar atrás el impacto de los homicidios y otros hechos violentos registrados en Sinaloa.

Ante este escenario, el Gobierno estatal mantiene como prioridad el restablecimiento de la seguridad y la coordinación con autoridades federales.

“Quiero reiterar que para nuestro gobierno nunca va a ser indiferente lo que hemos pasado, las muertes que hemos enfrentado. Sin embargo, justamente porque necesitamos un nuevo futuro para nuestras nuevas generaciones, la niñez y las juventudes necesitamos recuperar estos espacios y en ese Marco, reiterarles que nuestra tarea número uno sigue siendo restablecer la seguridad, la paz y entonces en todos los días trabajamos revisando distintos espacios y distintas alternativas, estrategias en coordinación con el gobierno federal para que esto sea posible en el menor de tiempo”. Graciela Domínguez Nava, gobernadora de Sinaloa

Gobierno mantendrá operativo de seguridad en Mazatlán

Uno de los puntos donde se ha reforzado con mayor intensidad la presencia de fuerzas de seguridad es Mazatlán.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, al puerto han llegado 800 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mil 600 de la Secretaría de la Defensa Nacional y mil efectivos de Marina.

En total, el reforzamiento informado supera los 3 mil elementos federales.

Objetivo es disminuir los homicidios y detener a los delincuentes

Pese al incremento de personal, la estrategia operativa se mantendrá bajo el esquema que ya se aplica en el municipio, donde existen 17 cuadrantes de vigilancia.

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo es disminuir los homicidios, aumentar la presencia territorial y detener a personas vinculadas con actividades delictivas.

La Secretaría de Seguridad Pública reportó, además, detenciones frecuentes relacionadas con portación de armas de fuego, venta de droga y otros delitos. Los casos que pudieran tener relación con homicidios son turnados a la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones.

“La intención es reducir el índice de homicidios y este capturar a los generadores de violencia que están provocando esta situación que se está viviendo ahorita en Mazatlán… Todos los días tenemos detenidos, sí, tenemos detenidos por diferentes tipos de delitos, portación de armas de fuego, venta de droga… Sí, los que son por algún tipo de homicidio se ponen a disposición de la fiscalía del Estado y ellos realizan las investigaciones correspondientes.” Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Aclaran presunto homicidio de estadounidense

En medio de este reforzamiento, las autoridades también aclararon la información relacionada con un hombre asesinado recientemente en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán.

Versiones preliminares señalaban que la víctima, conocida como “Steve” y también identificada por conocidos con los apodos del “Güero” o el “Gringo”, era ciudadano estadounidense.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el hombre fuera de nacionalidad estadounidense y que la Fiscalía todavía no contaba con una identificación formal que permitiera corroborar ese dato.

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