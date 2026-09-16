Alcalde de Elota da el Grito de Independencia con traje, capa y hombreras

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Richard Millán y su atuendo para el Grito de Independencia Foto: @Richard Millán

El alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, llamó la atención durante las celebraciones del Grito de Independencia por el atuendo tan singular que utilizó. En las imágenes difundidas en redes sociales, el presidente municipal aparece con un traje negro con bordados blancos, hombreras decoradas y una capa larga.

Richard Millán y el atuendo para el Grito de Independencia

La vestimenta utilizada por Richard Millán generó comentarios en redes sociales debido a sus características y a la puesta en escena del mensaje previo a la ceremonia.

El alcalde encabezó las actividades relacionadas con las Fiestas Patrias en Elota, como parte de la conmemoración de la Independencia de México.

No es la primera ocasión en que la vestimenta del presidente municipal genera atención pública. En octubre de 2025, Millán también fue objeto de comentarios en redes sociales luego de publicar un video en el que apareció con un atuendo utilizado para una celebración de Halloween.

¿Qué observó la ASE en la Cuenta Pública de Elota?

La atención sobre el alcalde ocurre mientras permanece abierto el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2025 de Elota.

De acuerdo con información difundida sobre el informe de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE), fueron revisados 130 resultados, de los cuales 87 fueron observados. Además, se reportaron 13 millones 976 mil pesos en recuperaciones probables.

Las observaciones corresponden a distintos rubros de la administración municipal y deberán ser aclaradas o solventadas por el Ayuntamiento.

Presidente municipal niega que existan desvíos de recursos

Richard Millán rechazó que exista un desvío de recursos públicos y señaló que su administración trabaja en la integración de la documentación necesaria para responder a los señalamientos.

De acuerdo con declaraciones difundidas el 15 de septiembre, el plazo para presentar las evidencias correspondientes vence el 24 de septiembre de 2026.

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