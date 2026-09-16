Sinaloa festeja Fiestas Patrias con descuentos en trámites, multas y recargos

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Descuentos patrios en Sinaloa. Foto: Gobierno del estado

Con motivo de las Fiestas Patrias, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) ofrece diversos descuentos en trámites, multas y recargos, para que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales.

Descuentos por Fiestas Patrios en Sinaloa

Los descuentos especiales de Fiestas Patrias estarán disponibles del 14 al 18 de septiembre en las oficinas, módulos y colecturías de recaudación del Estado, con el objetivo de beneficiar la economía de las familias de Sinaloa:

Estos son todos los descuentos disponibles durante esta semana:

Emplaca tu vehículo foráneo al padrón vehicular de Sinaloa por solo 2 mil pesos, con facilidades administrativas

al padrón vehicular de Sinaloa por solo 2 mil pesos, con facilidades administrativas 50% de descuento en los trámites de cambio de propietario, alta de placas y en el pago de multa extemporánea

y en el pago de 50% de descuento en el alta de placas de motocicletas y en multas extemporáneas; además hay facilidades administrativas para apoyar la regularización del vehículo

y en además hay facilidades administrativas para apoyar la regularización del vehículo 75% de descuento en multas, honorarios y gastos para calcomanías y canjes de placas de vehículos de servicio particular y servicio público

de servicio particular y servicio público 75% de descuento en multas, honorarios y gastos en el refrendo anual de concesión de permisos del servicio público

Licencia permanente regresa durante todo septiembre

Además de los descuentos por las Fiestas Patrias, durante todo el mes de septiembre estará disponible el trámite de la licencia de conducir permanente. El SATES no ha informado si se extenderá la fecha límite o si el programa regresará en un futuro, por lo que podría ser la última oportunidad para obtener el documento.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en Sinaloa

Tener una licencia de conducir en el Estado de Sinaloa en los padrones de Vialidad

Identificación oficial vigente

Historial de infracciones en la base de datos del Secretariado Ejecutivo

Firma de manifiesto bajo protesta de decir verdad, declarando estar en condiciones de salud aptas para conducir

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