Encuentran con vida a los seis influencers del grupo “Bola Costera” desaparecidos en Sinaloa

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influencers del grupo “Bola Costera. Foto: SSPE Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Sinaloa informó que fueron localizados con vida los seis influencers del grupo “Bola Costera”. Los jóvenes viajaron desde Nayarit con destino hacia Mazatlán para grabar contenido para sus redes sociales.

Encuentran con vida a los influencers de “Bola Costera”

Ayer por la tarde, familiares y amigos denunciaron la desaparición de seis integrantes de “Bola Costera”. Mediante publicaciones en redes sociales pidieron ayuda para localizar a los jóvenes. Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Nayarit publicó las fichas de búsqueda.

De acuerdo con los reportes, se perdió contacto con los influencers la mañana del miércoles 10 de junio, alrededor de las 10:00 horas. El grupo se encontraba en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa.

La SSPE informó que los jóvenes de “Bola Costera” fueron localizados vivos, a bordo de un vehículo, durante la madrugada de este jueves. Las autoridades les brindaron auxilio, acompañamiento y escolta de seguridad.

“Tras recibirse el reporte de desaparición, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo de búsqueda. Como resultado, durante la madrugada de este jueves las seis personas fueron localizadas en un punto de control provisional preventivo sobre la Carretera Federal 15”, informó la SSPC.

Los creadores de contenido fueron escoltados hasta su destino en Mazatlán y actualmente se encuentran bajo el resguardo de su familia.

¿Quiénes son los de “Bola Costera”?

“Bola Costera” es un grupo de creadores de contenido que comparten contenido humorístico en redes sociales, principalmente en Facebook. Los jóvenes son originarios de Tuxpan, Nayarit, y muchos de sus videos son grabados en esta localidad.

Los influencers con reporte de desaparición que encontraron con vida son:

Daniel Ramírez Segura

Brayan Granados Domínguez

Brandon Zamorano Morales

Luis Antonio Chávez Jiménez

Pablo Ángel Durán Rentería

Juan Ramón Hernández Medina

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