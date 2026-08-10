Fin de semana violento en Sinaloa deja 10 muertos; asesinan a ciudadano canadiense en Mazatlán

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Violencia en Sinaloa. Foto: Corresponsal

La violencia volvió a golpear con fuerza Sinaloa durante el fin de semana, con un saldo preliminar de 10 personas localizadas sin vida en distintos hechos, mientras Mazatlán concentró buena parte de los episodios violentos, entre ellos el asesinato de un hombre de origen canadiense.

Asesinan a canadiense en Mazatlán, Sinaloa

Uno de los casos que llamó la atención ocurrió el sábado en la zona rural de Mazatlán. Un adulto mayor canadiense fue encontrado muerto dentro de un camper, en las inmediaciones del camino hacia la comunidad de El Chapotal. De acuerdo con información preliminar recabada en el sitio, presentaba una lesión en el cuello aparentemente causada por un arma blanca, además de heridas producidas por disparos.

La víctima, cuya identidad no había sido informada oficialmente, presuntamente residía en la zona de El Quelite. Habitantes del sector señalaron haber escuchado detonaciones durante la tarde y posteriormente se reportó el hallazgo a las corporaciones de seguridad.

Cadena de hechos violentos en Mazatlán

La jornada del sábado también dejó otros episodios de violencia en el puerto. En las inmediaciones de El Venadillo, al norte de Mazatlán, fue localizado el cuerpo de un hombre con las manos atadas hacia la espalda y aparentes signos de violencia.

Así te lo informó Uno TV:

Horas después, un ataque armado en la sindicatura de Villa Unión dejó dos personas muertas y una más lesionada. La agresión ocurrió sobre la calle 16 de Septiembre, en la colonia Ángela Peralta, después de que habitantes reportaron múltiples detonaciones.

También fue reportado un cuerpo a un costado del camino que comunica a Walamo con Villa Unión, a la altura de la zona conocida como La Báscula. Testigos denunciaron que habían transcurrido varias horas desde que notificaron a las autoridades sobre la presencia de la persona.

La violencia continuó el domingo. Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda de la colonia Benito Juárez. Las víctimas fueron encontradas con heridas de arma de fuego después de que vecinos alertaran sobre detonaciones en el sector.

En la colonia Santa Elena, Jesús Alberto, de 35 años, resultó gravemente herido tras ser atacado dentro de un domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, habría recibido alrededor de nueve impactos de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Más tarde, en las inmediaciones del panteón de El Habal, al norte del municipio, corporaciones policiales desplegaron un operativo ante el reporte del hallazgo de presuntos restos humanos dentro de un contenedor y acompañados de un mensaje. Las autoridades deberán establecer mediante estudios periciales si corresponden a una o más personas.

La noche del domingo se registró otra balacera en el fraccionamiento Santa Teresa, al sur de Mazatlán. Una persona murió y dos más resultaron heridas en el ataque ocurrido sobre la calle Privada Santa Judith.

Enfrentamiento con Guardia Nacional en Los Mochis

La violencia también alcanzó el norte de Sinaloa. La noche del domingo se registró una persecución y enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el sector Scally, en Los Mochis.

Según los primeros informes, los civiles viajaban en una camioneta Suburban negra y, tras detectar la presencia de los agentes federales, comenzó una persecución que terminó en las inmediaciones de Alfonso Cano y el bulevar Antonio Rosales.

Durante el intercambio de disparos, la camioneta terminó impactada contra un árbol. Seis personas fueron detenidas y una de ellas resultó herida de bala, de acuerdo con la información disponible.

Culiacán y Navolato también registraron muertes y ataques

En Culiacán, Jesús, un taxista de 53 años que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado asesinado la mañana del sábado en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones del bulevar Emiliano Zapata y la avenida Nicolás Bravo, en la colonia Jorge Almada. Su vehículo fue localizado abandonado cerca del lugar.

Mientras que en Navolato, el domingo fue recuperado del río Culiacán el cadáver de un hombre que se encontraba en avanzado estado de descomposición. Debido a las condiciones en que fue localizado, las autoridades deberán establecer mediante los estudios correspondientes la causa de muerte.

La noche del domingo también se registró un ataque en la colonia Antonio Nakayama, en Culiacán. Antonio, de 29 años, recibió al menos dos disparos cuando se encontraba afuera de un inmueble. Los agresores presuntamente llegaron en una motocicleta y posteriormente escaparon a pie.

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