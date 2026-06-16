Gobernadora de Sinaloa seguirá trabajando a distancia por embarazo

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Gobernadora de Sinaloa trabajará a distancia por embarazo. Foto: Uno TV.

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, anunció que no solicitará licencia para separarse del cargo con motivo de su embarazo y del nacimiento de su hija, previsto para mediados de julio, y adelantó que continuará trabajando a distancia, desde su casa, durante los días cercanos y después del parto.

La mandataria realizó una gira de entrevistas por diversos medios de comunicación de Culiacán, donde compartió detalles sobre su experiencia al frente del Ejecutivo estatal y sobre la decisión de mantenerse en funciones pese a encontrarse en la etapa final de su embarazo.

Trabajará a distancia la gobernadora interina de Sinaloa

Bonilla explicó en entrevista con Víctor Torres, del noticiero local radiofónico Línea Directa, que su intención es continuar atendiendo los asuntos de gobierno de manera remota durante los días necesarios para la llegada de su bebé y reincorporarse posteriormente a las actividades presenciales.

“He decidido no pedir licencia. Voy a seguir trabajando desde casa unos días, en lo que nace mi bebé. Mi bebé nace en julio. Y desde casa vamos a estar trabajando, claro que me voy a incorporar de inmediato a las oficinas de Gobierno del estado y por el momento mi decisión ya está tomada. Licencia no voy a pedir para lo que se viene“, declaró la mandataria.

Además, aseguró que se ha sentido bien de salud: “No tengo ningún problema como para decir que tengo que tomar alguna licencia de maternidad”.

Con esta decisión, la gobernadora interina se convertirá en la primera en ejercer el cargo mediante un esquema de home office, además de hacerlo durante un embarazo.

Asegura que tiene todas las facultades legales para hacerlo

Sostuvo que cuenta con todas las facultades legales y la preparación necesaria para encabezar la administración estatal, por lo que aseguró sentirse tranquila y segura para asumir la responsabilidad que implica gobernar Sinaloa.

La mandataria destacó que su paso por distintos cargos públicos le ha permitido adquirir experiencia en la toma de decisiones, recordando su trayectoria como diputada local, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado en dos ocasiones, así como su desempeño dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente en la Secretaría General de Gobierno.

Respecto a las críticas que ha recibido desde que asumió la gubernatura interina, incluyendo señalamientos relacionados con sus orígenes humildes en Estación Dimas, municipio de San Ignacio, donde se desempeñó como mesera en un restaurante, Bonilla aseguró que no presta atención a los comentarios malintencionados y que prefiere concentrarse en su trabajo.

La gobernadora señaló que proviene de una familia trabajadora y que su formación académica y experiencia en el servicio público respaldan su capacidad para dirigir el estado, rechazando los cuestionamientos que han surgido sobre su perfil para ocupar el cargo.

Confía en que Sinaloa superará la violencia

Asimismo, expresó confianza en que Sinaloa logrará superar el contexto de violencia que enfrenta desde hace casi dos años, y afirmó que la estrategia del Gobierno estatal seguirá enfocada en fortalecer la obra pública, impulsar los distintos sectores productivos y generar condiciones para el desarrollo económico y social.

Bonilla reiteró que el Gobierno mantiene el compromiso de seguir cercano a la ciudadanía y aseguró que, aún durante los días en que permanezca en casa por el nacimiento de su hija, continuará atendiendo las responsabilidades inherentes a la gubernatura.

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