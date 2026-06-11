Sinaloa prohíbe narcocorridos y música que haga apología del delito en escuelas, transporte y eventos públicos

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Foto: IA

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma que prohíbe la reproducción de música y contenidos audiovisuales que hagan apología del delito o enaltezcan la violencia en escuelas, transporte público, festivales y eventos organizados por autoridades estatales y municipales.

La medida, impulsada en medio de la discusión nacional sobre los narcocorridos y otros contenidos relacionados con la criminalidad, busca evitar que espacios públicos financiados o coordinados por el Gobierno difundan mensajes que promuevan o normalicen conductas delictivas.

¿En dónde aplicará la prohibición?

La prohibición aplicará en planteles educativos, celebraciones escolares, actividades culturales, festivales organizados por ayuntamientos, eventos oficiales y unidades del transporte público, donde frecuentemente se reproducen canciones vinculadas con grupos criminales o que exaltan hechos violentos.

De acuerdo con lo aprobado por los legisladores, la regulación no contempla restricciones para la música que las personas decidan escuchar en sus hogares o en ámbitos privados, sino únicamente en espacios públicos bajo responsabilidad de autoridades y servidores públicos.

El Congreso también prevé adecuaciones posteriores a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer sanciones a quienes incumplan la nueva disposición. Entre las medidas que podrían aplicarse se encuentran sanciones administrativas para operadores del transporte público, directivos escolares y funcionarios responsables de permitir este tipo de contenidos en espacios bajo su cargo.

Incluso, las autoridades no descartan que en algunos casos puedan establecerse consecuencias como la suspensión o pérdida de licencias para quienes reincidan en el incumplimiento de la norma.

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