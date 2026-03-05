Sinaloa confirma primera muerte por sarampión; van 34 en México

GENERANDO AUDIO...

Exhortan a la población a vacunarse contra el sarampión. Foto: Getty Images

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Sinaloa, confirmó la primera muerte por sarampión en el municipio de Escuinapa, este jueves 5 de marzo de 2026.

El funcionario explicó que la víctima fue una mujer de 34 años, originaria del estado de Nayarit, quien trabajaba en el campo al sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, su hijo, un bebé de un año, habría sido quien la contagió tras contraer el virus.

Asimismo, se dio a conocer que la mujer no contaba con la vacuna contra el sarampión, además de que padecía diabetes, según reportes difundidos por medios locales.

¿Cuántos contagios de sarampión registra Sinaloa en 2026?

Según datos del Informe diario del brote de sarampión en México, con corte al 4 de marzo de 2026, Sinaloa reporta 209 casos acumulados confirmados de sarampión en los primeros meses del año.

Cabe mencionar que, en 2025, la entidad registró 90 casos acumulados confirmados durante todo el año.

Aunque al momento no se reportan personas hospitalizadas por sarampión en la entidad, las autoridades llaman a la población a vacunarse para prevenir contagios.

Suman 34 muertes por sarampión en México

Este deceso se suma al reportado en el estado de Jalisco este miércoles. Con esto, desde 2025 y aunque aún no aparece en el Informe diario del brote de sarampión, el país suma 34 muertes en los siguientes estados:

Chihuahua, 21

Jalisco, 4

Sonora, 1

Durango, 2

Michoacán, 1

Tlaxcala, 1

Ciudad de México, 1

Chiapas, 1

Guerrero, 1

Sinaloa, 1

Mientras que hay siete muertes registradas durante 2026:

Jalisco, 2

Michoacán, 1

Guerrero, 1

Durango, 1

Tlaxcala, 1

Sinaloa, 1

El lunes pasado, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que investiga dos defunciones por sarampión en la capital.

“Como hemos reportado, aquí hay una sola defunción confirmada con una dictaminación postmortem y hay dos defunciones en proceso de investigación y dictaminación”, dijo la titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylberman

¿Cómo va la campaña de vacunación contra el sarampión en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia matutina de hoy, 5 de marzo, que suman 21 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas.

Asimismo, destacó que esperan seguir con la meta de 3 millones aplicadas semanalmente.

