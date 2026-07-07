Jinetes se enfrentan con machetes durante festejos en Ahome, Sinaloa

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Reportan pelea con machetes en Ahome, Sinaloa. Foto: IA

Se presentó una batalla campal con machetes entre jinetes durante los festejos por el Día del Ejido en el municipio de Ahome, Sinaloa. En redes sociales circula un video de la trifulca que se presentó durante el fin de semana pasado.

Batalla campal entre jinetes en Ahome

De acuerdo con la versión que circula en redes sociales, el pasado 4 de julio se presentó una batalla campal entre jinetes durante los festejos del Día del Ejido en Ahome. Las imágenes muestran a personas montando a caballo y agrediendo a sujetos a pie, presuntamente utilizaron machetes.

Hasta el momento se desconoce qué originó la bronca. Por su parte, las autoridades locales no reportan personas detenidas. La prensa local señala que la policía municipal tampoco recibió ninguna llamada de emergencia.

Carlos Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Ahome, declaró ante un medio que al igual que todos se enteraron de la batalla campal a través de los videos difundidos en redes sociales y desplegaron elementos para calmar el ambiente.

Cuando llegaron no había nadie, por lo que no hubo detenidos. Tampoco se reportan personas que hayan ingresado a los hospitales tras ser lesionados.

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