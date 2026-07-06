Asesinan en Culiacán a exvocalista de Los Nuevos Rebeldes; Sinaloa cierra fin de semana con nueve homicidios dolosos

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Asesinan en ataque a exvocalista de Los Nuevos Rebeldes. Foto: UnoTV

El exvocalista de la agrupación sinaloense Los Nuevos Rebeldes, Adán Rodríguez, fue asesinado a balazos la noche del domingo en un ataque armado registrado al norte de Culiacán, en un fin de semana en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició nueve carpetas de investigación por homicidio doloso en distintos municipios de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el músico fue atacado cuando se encontraba en la cochera de un domicilio del fraccionamiento Stanza Cantabria. Tras el atentado, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo y persiguieron a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

Exintegrante de Los Nuevos Rebeldes habría sufrido homicidio doloso

En su reporte oficial, la Fiscalía de Sinaloa informó que el sábado 4 de julio se iniciaron cinco carpetas de investigación por homicidio doloso, relacionadas con hechos ocurridos en Culiacán y Navolato. Entre los casos se encuentran los asesinatos registrados en las colonias Agustina Ramírez, Aguaruto, Infonavit Cañadas, un camino cercano al dique La Primavera y el poblado Los Arredondo, en Navolato.

Para el domingo 5 de julio, la dependencia reportó cuatro carpetas más por homicidio doloso: tres por hechos ocurridos en Culiacán, entre ellos el asesinato del exintegrante de Los Nuevos Rebeldes y otro ataque en Rancho Contento, además de un homicidio en Mazatlán.

Además de los homicidios, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos humanos en los municipios de Elota y Angostura, así como la localización de un bebé sin vida en Badiraguato, hechos que son investigados en expedientes distintos a las carpetas por homicidio doloso reportadas durante el fin de semana.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los distintos hechos de violencia registrados en la entidad y dar con los responsables.

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