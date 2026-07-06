Retiran medidores y amenazan con tomar casetas por altos cobros de la CFE en Sinaloa

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Sinaloa protesta por altos cobros de la CFE. Foto: Cuartoscuro

Habitantes de diversos municipios de Sinaloa comenzaron a retirar medidores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y advirtieron que abrirán casetas de peaje si las autoridades no atienden los altos cobros de energía eléctrica que, aseguran, afectan a miles de familias.

Los inconformes dieron como fecha límite el 17 de julio para obtener una respuesta.

Altos cobros de la CFE desatan protestas en Sinaloa

Representantes de Culiacán, Villa Juárez, Navolato, Mazatlán, Costa Rica y Los Mochis, entre otras localidades, informaron que sostuvieron una reunión con funcionarios de la CFE en la Ciudad de México, donde solicitaron la revisión de los recibos emitidos durante 2026.

Los ciudadanos denunciaron que existen casos de recibos domiciliarios con cobros superiores a 100 mil pesos, cantidades que consideran imposibles de pagar para muchas familias.

Como parte de las primeras acciones de protesta, habitantes de Villa Juárez comenzaron a retirar los medidores de energía eléctrica de sus viviendas.

Amenazan con abrir casetas si no hay solución

El movimiento ciudadano aseguró que, si no reciben una respuesta favorable antes del 17 de julio, intensificarán las protestas con la apertura de casetas de peaje en el estado.

Los inconformes afirman que el monto acumulado de los cobros que consideran indebidos asciende a 500 millones de pesos entre todos los usuarios que participan en el movimiento.

Entre sus principales demandas destacan:

Revisión de los cobros extraordinarios

Suspensión de los cortes del servicio eléctrico mientras se analizan los casos

mientras se analizan los casos Ampliación del subsidio de verano

Aplicación de la tarifa 1F para Sinaloa, al considerar que las altas temperaturas del estado justifican un esquema preferencial

Ciudadanos advierten que dejarán de pagar la luz

Durante la movilización, la ciudadana Sonia Bobolla afirmó que, si no existe una solución, abrirán las casetas de peaje sin afectar a los automovilistas.

“Si no hay respuesta favorable, vamos a tomar casetas, vamos a abrir las casetas. No vamos a perjudicar a terceras personas… Estábamos a favor de pagar lo justo; ahora estamos a favor de ya no pagar nada”, declaró.

Al movimiento también se sumaron legisladores locales de oposición y representantes de organismos civiles, quienes pidieron al Gobierno federal atender el conflicto al considerar que afecta a usuarios de distintos municipios de Sinaloa.

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