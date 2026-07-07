Detienen a presuntos integrantes de los “Chapitos” tras agresión que dejó un marino muerto

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Un marino falleció y 3 resultaron heridos. Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad confirmó este lunes la detención de tres presuntos integrantes de la facción de los “Chapitos”, luego del operativo desplegado en El Rosario, Sinaloa, tras la emboscada en la que un elemento de la Secretaría de Marina perdió la vida y otros tres resultaron heridos.

Más tarde, la Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento, expresó sus condolencias a la familia del elemento naval y detalló los resultados del operativo de respuesta. Hasta el momento, se mantiene un intenso operativo de vigilancia y búsqueda en la zona serrana del sur de Sinaloa para dar con más presuntos responsables.

Operativo dejó 10 presuntos agresores abatidos y tres detenidos

De acuerdo con la Marina, la agresión ocurrió cuando personal naval realizaba labores preventivas en la comunidad de San Marcos, en el municipio de Mazatlán.

Tras el ataque, el Gabinete de Seguridad reforzó la presencia de fuerzas federales en la región con un operativo terrestre y aéreo que se extendió durante aproximadamente cinco horas. En el operativo participan dos helicópteros artillados y una aeronave tipo Texana de la Fuerza Aérea Mexicana, que han efectuado sobrevuelos en las inmediaciones de San Marcos, El Recodo y la presa Picachos.

Como resultado, las fuerzas federales repelieron una nueva agresión en El Rosario, donde 10 presuntos agresores murieron y tres personas fueron detenidas, además del aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico.

Dos detenidos son del Estado de México y uno es colombiano

Las autoridades identificaron a los detenidos como Yhair “N” y José Luis “N”, ambos originarios del Estado de México, así como Stiven Alberto “N”, de nacionalidad colombiana.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los tres son señalados como presuntos integrantes de la facción de los “Chapitos” y estarían relacionados con la agresión contra el personal naval.

Sheinbaum había confirmado el ataque durante la mañanera

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que elementos de la Marina habían sido atacados mientras desarrollaban un operativo en Sinaloa.

En ese momento confirmó la agresión, aunque indicó que aún se integraban los reportes oficiales sobre el número de detenidos y las bajas registradas.

Con la actualización difundida por la Secretaría de Marina, las autoridades confirmaron la muerte de un elemento naval, tres marinos lesionados y la captura de tres presuntos integrantes del grupo delictivo.

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