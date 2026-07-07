Ceci Flores, madre buscadora, denuncia revictimización e insensibilidad tras hallazgo en fosa de Sinaloa

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Ceci Flores denuncia revictimización en Sinaloa tras hallazgos. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, por medio de redes sociales, Ceci Flores, líder del colectivo Madres buscadoras de Sonora, denunció haber sido revictimizada y haber sufrido un trato sin sensibilidad por parte de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, durante una jornada de búsqueda realizada en Cubiri de Pórtelas, donde localizaron indicios considerados de relevancia.

A través de un video y de un comunicado, el colectivo y la madre buscadora informaron que el hallazgo fue posible gracias a una llamada anónima, cuyo contenido permitió ubicar un punto de interés. El colectivo agradeció a la persona que proporcionó la información y destacó que la participación ciudadana puede ser clave en la localización de personas desaparecidas.

Como se observa en el video, en una fosa clandestina con una excavación de aproximadamente un metro de profundidad, de acuerdo con las buscadoras, se observan restos de huesos, mismos que aseguraron ser de humano. Del mismo modo, en imágenes compartidas, pueden percibirse restos de prendas.

Buscadoras acusan revictimización durante búsqueda en Sinaloa

El colectivo aseguró que, durante la diligencia, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa desacreditó el hallazgo. Sin un dictamen pericial en ese momento, afirmaron que los restos localizados correspondían a un animal.

Fuimos revictimizados, ofendidos y tratados con falta de sensibilidad, al grado de poner en duda nuestra experiencia y los años de lucha que hemos acumulado en la búsqueda de nuestros seres queridos.

También denunciaron que hubo presión para concluir la jornada por cuestiones de horario, pese a que aún existían posibilidades de localizar más indicios.

Las familias buscadoras no tenemos hora de salida cuando salimos al campo. Mientras exista la posibilidad de encontrar un indicio, un resto o cualquier evidencia que nos acerque a nuestros desaparecidos, seguiremos trabajando.

Colectivo pide capacitación para personal de la Comisión de Búsqueda

En el comunicado, las buscadoras hicieron un llamado a la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, y a la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón, para que se capacite al personal en derechos humanos, atención a víctimas y trato digno.

Asimismo, señalaron que las familias realizan estas labores por la necesidad de encontrar a sus seres queridos y exigieron un trato respetuoso por parte de las autoridades.

No buscamos objetos; buscamos a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y a todos nuestros seres queridos desaparecidos.

Hasta el momento, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos del colectivo.

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