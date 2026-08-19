Jornada de violencia en Sinaloa deja 3 feminicidios y 4 homicidios

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Violencia en Sinaloa. Foto: Corresponsal

Sinaloa cerró una nueva jornada de violencia con siete personas asesinadas, entre ellas tres mujeres, de acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los crímenes contra las mujeres ocurrieron en Culiacán y Mazatlán y son investigados bajo el protocolo de feminicidio.

Nueva jornada de violencia en Sinaloa

Dos de los casos se concentraron en Mazatlán. El primero fue reportado alrededor de las 9:30 de la mañana sobre la carretera México 15, en las inmediaciones de El Habal, donde fue localizado el cuerpo de una mujer en una zona de maleza a un costado de la vía. La víctima presentaba indicios de violencia.

Horas más tarde, aproximadamente a las 14:00 horas, una segunda mujer fue asesinada a balazos dentro de una vivienda del sector Presa del Valle, al norte del puerto. Vecinos alertaron al número de emergencias después de escuchar detonaciones; al arribar las corporaciones de seguridad encontraron a la víctima sin vida.

El tercer asesinato de una mujer ocurrió por la noche en Culiacán. La víctima fue identificada como Francelia, de 39 años, quien fue atacada a balazos en un domicilio de la colonia Las Cucas, en la zona de las ladrilleras.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 21:30 horas un hombre llegó hasta el lugar y, después de intercambiar algunas palabras con la mujer, le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar. Corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en el sector, mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

Siete personas asesinadas en un día

En su balance oficial correspondiente al martes 18 de agosto, la Fiscalía General del Estado informó que abrió cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso y tres por feminicidio, relacionadas con un total de siete personas privadas de la vida.

Además de las tres mujeres, la autoridad reportó cuatro víctimas en distintos sectores de Mazatlán: Pradera Dorada II, Puesta del Sol, Costa Dorada y Villas del Sol.

La jornada violenta también dejó personas lesionadas. En Culiacán, un hombre de aproximadamente 30 años fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta cuando se encontraba en la colonia Infonavit Las Flores. La víctima sufrió una herida en un brazo y, según los primeros reportes, se encontraba fuera de peligro.

La Fiscalía informó, además, que durante la jornada recibió una denuncia por robo de vehículo en la región centro y dos denuncias por privación de la libertad personal.

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