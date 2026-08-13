Jornada violenta en Sinaloa: ataques contra mujeres, desaparecidos y balaceras

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Jornada violenta en Sinaloa: balaceras y privación de la libertad Foto: Redacción

Una serie de ataques armados, dos mujeres heridas, una privación de la libertad, el hallazgo de restos óseos y agresiones que dejaron cuatro lesionados y un hombre muerto marcaron las últimas horas de violencia en Culiacán y Mazatlán.

Ataques armados dejan mujeres heridas en Culiacán

En la capital sinaloense, la violencia alcanzó a dos mujeres. Selene Guadalupe, de 22 años, fue atacada a balazos cuando se encontraba en una vivienda de la colonia Infonavit Barrancos, frente al estacionamiento de una plaza comercial. La joven recibió varios impactos y fue trasladada en estado grave a un hospital. Horas después, sujetos regresaron al inmueble y presuntamente le prendieron fuego de manera intencional. Bomberos de Culiacán sofocaron las llamas, mientras autoridades iniciaron las investigaciones.

En otro punto de Culiacán, Marta Elizabeth, de 62 años, resultó herida de un disparo en el rostro mientras se encontraba dentro de su domicilio en la colonia Tierra Blanca. La mujer fue auxiliada y trasladada a un hospital. Hasta el momento, las autoridades investigan las circunstancias de la agresión y si se trató de un ataque directo o de una bala perdida.

Reportan privación de la libertad de un joven

La jornada también estuvo marcada por una nueva privación de la libertad. Javier Giovanni, empleado de un establecimiento dedicado a la venta de vehículos usados, fue interceptado por hombres armados cuando se encontraba en la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables viajaban en un automóvil gris y se llevaron al joven por la fuerza. Corporaciones de seguridad desplegaron un operativo, sin que hasta el momento se haya informado sobre su localización.

Hallan restos óseos en zona rural de Culiacán

Además, integrantes de la asociación civil Madres en Lucha por tu Regreso a Casa localizaron restos óseos, aparentemente humanos, en tierras agrícolas ubicadas entre la carretera La 12 y el ejido Las Víboras, en la sindicatura de Costa Rica. Tras el hallazgo se notificó a las autoridades y personal de la Fiscalía de Sinaloa acudió para realizar las diligencias y determinar mediante estudios periciales si los restos corresponden a una persona y establecer su identidad.

Ataque en Mazatlán deja cuatro personas heridas

La violencia se extendió hasta Mazatlán. En la colonia Toledo Corro, hombres armados que presuntamente se desplazaban en motocicletas dispararon contra los ocupantes de un automóvil gris. Tres hombres y una mujer resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales. Los responsables escaparon y las autoridades desplegaron un operativo en la zona.

Hombre muere tras ataque a balazos en Mazatlán

Horas después, en la colonia Casa Redonda,José Miguel “N”, de 53 años, fue atacado a balazos sobre la calle Caracol. La víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego y fue trasladada gravemente herida a un hospital privado, donde posteriormente perdió la vida.

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