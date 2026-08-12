Secuestran y asesinan a custodia del penal de Aguaruto en Culiacán

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Custodia del penal de Aguaruto. Foto: FGE Sinaloa

María de los Ángeles Ruíz, custodia del penal de Aguaruto, fue secuestrada el día de ayer y horas más tarde asesinada. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó el hallazgo del cuerpo en Culiacán.

Secuestran y asesinan a María de los Ángeles Ruíz, custodia del penal de Aguaruto

Medios locales informaron que ayer martes por la mañana, un grupo armado entró a un domicilio ubicado en la colonia Santa Rocío y se llevó por la fuerza a la custodia del penal de Aguaruto. La SSP confirmó tiempo más tarde que recibió una denuncia anónima al teléfono 089 sobre la privación ilegal de la libertad de una mujer.

Horas más tarde del “levantón”, la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para localizar a María de los Ángeles Ruíz. La ficha menciona que la trabajadora del centro penitenciario tenía 35 años de edad.

Alrededor de las 18:00 horas la SSP emitió un nuevo comunicado para informar que localizaron el cuerpo sin vida de la custodia en la localidad de Campo El Diez. Elementos de la FGE realizaron los trabajos periciales correspondientes.

Las autoridades continúan investigando el caso y no han revelado la identidad del grupo detrás del secuestro y homicidio de María de los Ángeles; tampoco hay mención de personas detenidas que tengan relación con el caso.

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