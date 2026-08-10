Despliegan mil 700 marinos en Mazatlán; alcaldesa atribuye escalada de violencia a pugna criminal

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Mazatlán refuerza seguridad con más de mil 700 marinos Foto: Semar

Más de mil 700 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México fueron desplegados en Mazatlán, Sinaloa, para reforzar la seguridad ante la reciente escalada de hechos violentos registrada en este destino turístico.

El reforzamiento forma parte de la denominada “Operación Sable”, mediante la cual los efectivos federales realizarán acciones focalizadas en puntos estratégicos de la ciudad y el puerto.

Marina refuerza seguridad en Mazatlán

De acuerdo con la Secretaría de Marina, las operaciones tienen como objetivos restablecer la paz y el orden público, proteger a habitantes y turistas, así como debilitar la infraestructura ilícita relacionada con los esquemas de violencia.

El despliegue federal se produce mientras autoridades locales reconocen que existe una disputa territorial entre dos facciones de un grupo delictivo que estaría detrás del repunte de violencia.

Tras participar en una reunión de la Mesa de Seguridad, la alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, explicó que las corporaciones han identificado esta confrontación y mantienen bajo observación la manera en que se desplaza el fenómeno delictivo.

La presidenta municipal señaló que las estrategias se revisan y modifican constantemente de acuerdo con los hechos registrados en diferentes sectores de Mazatlán, por lo que el despliegue de las corporaciones también será ajustado conforme evolucione la situación.

Piden a ciudadanos resguardarse ante situaciones de riesgo

Osuna Zavala evitó comparar el escenario actual del puerto con los niveles de violencia registrados en otros municipios de Sinaloa, al señalar que las autoridades de seguridad no han presentado una evaluación en esos términos.

Ante el riesgo de nuevos episodios violentos, pidió a la población resguardarse si se encuentra cerca de una situación de peligro y utilizar el número de emergencias 911 para reportar hechos o personas sospechosas.

En cuanto a las repercusiones para el turismo, la alcaldesa indicó que hasta el momento el sector hotelero no le ha reportado cancelaciones importantes relacionadas con la inseguridad y señaló que continúan presentándose reservaciones de último momento.

La Secretaría de Marina informó que el despliegue busca brindar condiciones de seguridad tanto a las familias que viven en Mazatlán como a quienes visitan el destino, y aseguró que sus operaciones se realizarán con apego a los derechos humanos y al marco legal vigente.

¿Cómo afecta la violencia al turismo en Mazatlán?

¿Qué es lo que está provocando este incremento?

“Es un fenómeno que en la cuestión de las dos”, dijo Minerva Osuna Zavala, alcaldesa provisional de Mazatlán:

¿La pugna?

“Sí, exactamente del territorio”.

¿Qué recomendación le da a la ciudadanía a la autoridad como medida preventiva para que se cuide con esta situación que se está dando?

“Si los ciudadanos se encuentran en medio, obviamente pues tienen que resguardarse y si tienen algún llamar al 911, si le ayudan a algo sospechoso y aquí ellos inmediatamente se van a accionar”.

¿Y tienen ellos un plan para accionarse después de que lo llamen en el 911?

“No se considera hubiera ya manchado y el primero de verano. Pues habrá que ver hasta el último, hacer la estadística final y el balance final de cómo van a llegar. Le han informado a los hoteleros y este tipo de situaciones están afectando la llegada de turismo, ya sea por reservaciones o personas que han decidido de último momento no venir a la calle”

“Fíjese que me comentan que no, pero sí tienen mucho reservación de último momento. De hecho, tengo una plática hoy con ellos y ellos también es de lo que se quejan nadie es del turismo que hace mucho ruido. Eso es lo que siempre me hablan y me comentan, no es arquitecta, me podrá ayudar son las 2 de la mañana. Y aquí están afuera mucha gente pues tomando, gritando y pon la música muy alto volumen y no deja de venir a los más al hospedaje”

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