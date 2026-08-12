Sinaloa registra seis homicidios en una nueva jornada de violencia

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Seis nuevos homicidios en Sinaloa. Foto: Uno TV

Una nueva jornada de violencia dejó seis nuevos homicidios en Sinaloa, de acuerdo con el balance oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Cinco casos son investigados como homicidio doloso y uno como feminicidio.

Custodia del penal de Aguaruto es asesinada tras ser privada de la libertad

Entre las víctimas se encuentra María de los Ángeles, de 35 años, quien trabajaba como custodia del penal de Aguaruto, en Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, horas antes de ser localizada sin vida, había sido privada de la libertad por hombres armados que ingresaron a su domicilio, en el fraccionamiento Santa Rocío.

Su cuerpo fue localizado durante la tarde en un camino de terracería de la zona de El Diez, al sur de Culiacán. Presentaba impactos de arma de fuego, huellas de violencia y estaba atada de manos y pies. La Fiscalía estatal informó que por este caso se abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

La violencia se extendió a otros sectores de la capital sinaloense. En el fraccionamiento Finisterra, un mecánico llamado Carlos de 58 años, fue atacado a balazos frente a su domicilio. Los primeros informes señalan que los responsables viajaban en una motocicleta y escaparon después de la agresión.

Asesinan a un médico de 76 años dentro de su farmacia en Culiacán

Otro hombre murió en el Hospital General de Culiacán después de haber sido encontrado gravemente herido en las inmediaciones de La Costerita y el sector Punta Azul. Además, en la colonia Miguel Hidalgo, Fernando, un médico de 76 años, fue asesinado mientras se encontraba en una farmacia de su propiedad.

La Fiscalía confirmó además otros dos homicidios en Mazatlán: una persona que fue localizada sin vida en el Infonavit Francisco Alarcón y otra que murió después de resultar herida durante hechos registrados en la colonia Ampliación Lomas del Ébano.

Persecuciones y ataques armados elevan la tensión en Mazatlán

Los homicidios se registraron en medio de otros episodios violentos ocurridos en Mazatlán, donde se reportaron persecuciones, detonaciones y ataques armados. En uno de ellos, un adolescente resultó herido después de acudir a las instalaciones de justicia especializada para menores para cumplir con sus firmas periódicas.

La jornada ocurre mientras en Mazatlán se mantiene un reforzamiento de seguridad con mil 700 elementos de la Secretaría de Marina, desplegados ante los hechos violentos registrados recientemente en el puerto.

Además de los seis asesinatos, la Fiscalía de Sinaloa reportó cuatro denuncias por privación de la libertad en la región centro del estado, así como dos denuncias por robo de vehículo.

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