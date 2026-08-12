Pese al despliegue de mil 700 elementos de Semar, Mazatlán vive jornada violenta con persecuciones y un adolescente baleado

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Hasta el momento, no hay detenidos. Foto: Uno TV

Persecuciones, bloqueos y ataques armados se registraron este martes en distintos puntos de Mazatlán, Sinaloa, pese al despliegue de mil 700 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad en el municipio. Entre los hechos reportados se encuentra un ataque contra un adolescente que acababa de acudir a la Fiscalía para cumplir con sus firmas mensuales.

Al salir de las instalaciones fue interceptado por hombres armados que, según los primeros reportes, viajaban en una camioneta.

Los agresores le dispararon y las balas lo alcanzaron en un brazo y en la cadera. Socorristas acudieron al sitio y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Agentes investigadores aseguraron al menos seis casquillos en el lugar de la agresión y realizaron las diligencias correspondientes.

Persecución y bloqueo entre el Roble y Villa Unión

Uno de los principales operativos ocurrió al sur de Mazatlán, entre las comunidades de El Roble y Villa Unión. De acuerdo con los primeros reportes, elementos militares ubicaron a personas que viajaban en motocicletas, lo que derivó en una persecución que avanzó hasta Villa Unión.

Durante el operativo se escucharon detonaciones y se reportó un posible enfrentamiento sobre la carretera que comunica ambas comunidades.

La circulación también fue interrumpida luego de que un camión recolector de basura fuera utilizado para bloquear el paso.

El despliegue de militares y otras corporaciones se extendió por distintos sectores de Villa Unión, mientras habitantes y comerciantes permanecieron atentos ante las detonaciones y el movimiento de las unidades de seguridad.

Disparan contra negocio en Avenida Del Mar

Por la tarde, otro hecho ocurrió sobre la avenida Del Mar, cerca de la calle Lola Beltrán, donde un negocio dedicado a la venta de cerveza fue atacado a balazos. Los impactos quedaron visibles en la fachada del establecimiento. En este caso no se reportaron personas heridas.

El negocio fue cerrado y quedó bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía recababa evidencias para integrar la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

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