Lanzan drones con explosivos contra policías en Escuinapa, Sinaloa

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Violencia en el estado de Sinaloa. Foto: Corresponsal

La violencia volvió a sacudir a Sinaloa con una serie de hechos de alto impacto registrados en Culiacán, Navolato, Escuinapa y Mazatlán, en una jornada marcada por ataques armados, homicidios, enfrentamientos y agresiones contra fuerzas de seguridad.

Los hechos ocurrieron el mismo día en que arribaron a Culiacán 90 elementos de las Fuerzas Especiales “Murciélagos”, corporación que se suma a las acciones operativas de seguridad desplegadas por autoridades federales y estatales para reforzar la vigilancia y las labores de combate a la violencia en la entidad.

Drones con explosivos atacan a fuerzas de seguridad en Escuinapa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano fueron atacados con explosivos lanzados desde drones mientras resguardaban armamento previamente asegurado en un inmueble del municipio de Escuinapa.

Aunque una unidad oficial resultó dañada durante una segunda agresión, las autoridades reportaron que no hubo elementos lesionados.

Tras el ataque se desplegó un operativo con apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ubicar a los responsables.

Grupo armado irrumpe en funeraria de Culiacán

Uno de los episodios más alarmantes se registró durante la noche en la funeraria Moreh, ubicada en la esquina de la avenida General Domingo Rubí y el bulevar Emiliano Zapata, en la capital sinaloense.

De acuerdo con los reportes, un grupo armado irrumpió en el estacionamiento subterráneo del inmueble y abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en el lugar, presuntamente familiares o amigos de una persona que era velada.

Pese a la agresión, no se reportaron personas lesionadas, aunque dos vehículos resultaron dañados por impactos de bala.

Tras el ataque, los responsables intentaron huir, pero fueron detectados por elementos militares, lo que desató una persecución por distintos sectores de Culiacán.

Durante la fuga, los agresores arrojaron ponchallantas sobre la vialidad, afectando a vehículos particulares. La persecución concluyó en un camino de terracería cercano al fraccionamiento Espacio Barcelona, donde se registró un enfrentamiento armado.

Las autoridades informaron que un presunto integrante del grupo agresor murió dentro de un automóvil Kia Forte blanco, otro fue detenido y dos más lograron escapar.

En el vehículo asegurado fueron localizadas cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico.

Asesinan a comerciante en Navolato

Horas antes, Emmanuel, de 43 años, propietario de un negocio de instalación de alarmas, polarizados y sistemas GPS, fue asesinado a balazos dentro de su establecimiento ubicado en la colonia Alfonso G. Calderón, en Navolato.

Según las investigaciones preliminares, un hombre armado ingresó al negocio y le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar.

Ejecutan a una mujer dentro de un vehículo en Culiacán

La tarde del miércoles también fue asesinada a balazos una mujer identificada como Perla del Rocío, de 28 años, cuando se encontraba a bordo de un automóvil Nissan Altima en el fraccionamiento Rincón del Humaya. La víctima murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

De manera extraoficial, trascendió que junto a la escena fue localizado un peluche con forma de cerdito color rosa, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Este mismo peluche ha sido dejado en otras ejecuciones en Culiacán en las últimas semanas .

Ataque armado deja un herido grave

En otro hecho registrado en Culiacán, Héctor Ulises, de 41 años, resultó gravemente herido tras ser atacado con ráfagas de fusil de asalto por sujetos armados en la colonia Villa Satélite. La víctima recibió impactos de bala en abdomen, brazo y pierna, por lo que fue trasladada a un hospital.

Hallan a un hombre asesinado en una marisquería de Mazatlán

En la sindicatura de El Quelite, municipio de Mazatlán, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una marisquería.

La víctima, quien presuntamente trabajaba como velador del establecimiento, presentaba visibles huellas de violencia.

Emboscan a policías estatales en Navolato

Durante la noche, elementos de la Policía Estatal Preventiva que realizaban recorridos en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato, fueron atacados con ráfagas de arma larga por un grupo armado.

Las autoridades informaron que ningún agente resultó lesionado y tampoco se reportaron daños en las patrullas.

La jornada dejó nuevamente en evidencia la persistencia de la violencia en Sinaloa, donde los ataques armados, homicidios, enfrentamientos y agresiones contra corporaciones de seguridad continuaron registrándose incluso con la llegada de un nuevo contingente de fuerzas especiales para reforzar la estrategia de seguridad en el estado.

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