Huracán Genevieve deja socavón, caída de árboles y colonias sin agua en Culiacán

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Socavón en Culiacán, Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

Las fuertes lluvias y rachas de viento registradas durante la madrugada de este martes en Culiacán, Sinaloa, generadas por los efectos del huracán Genevieve y el monzón mexicano, dejaron un gran socavón tras el colapso de una tubería de gran capacidad, además de afectaciones en el suministro de agua potable y la caída de árboles y palmeras en diversos sectores de la ciudad.

Colapsa colector Rubí y cierran avenida Federalismo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) informó que el colapso ocurrió sobre la avenida Federalismo, donde se dañó el colector Rubí, una tubería de 72 pulgadas, lo que obligó al cierre total de la vialidad mientras se realizan los trabajos de reparación. Las autoridades advirtieron que las labores se extenderán durante gran parte del día para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

Falla eléctrica afecta suministro de agua en colonias del sur

Las condiciones meteorológicas también impactaron la operación del sistema de agua potable. La planta potabilizadora San Lorenzo quedó sin energía eléctrica durante varias horas debido a las lluvias y los fuertes vientos, situación que dejó sin servicio a diversas colonias del sur de Culiacán. A esto se sumó el arrastre de basura sobre el río Tamazula, que provocó taponamientos en la obra de toma de la planta Juan de Dios Bátiz, ocasionando bajas presiones en colonias del nororiente de la ciudad mientras personal de la paramunicipal realizaba labores de limpieza.

Caída de árboles y palmeras deja afectaciones en varios sectores

Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil reportó la caída de cuatro árboles y una palmera en distintos puntos de la capital sinaloense, principalmente en los fraccionamientos Villas del Río y Valle Alto, así como en las colonias Plutarco Elías Calles y Chapultepec. Las autoridades también realizaron recorridos de supervisión en canales y arroyos, los cuales se mantenían al 50% de su capacidad, sin reportes de desbordamientos o inundaciones de consideración.

Ejército y autoridades atienden daños por lluvias

En las labores de atención participaron corporaciones municipales y elementos del Ejército mexicano, quienes apoyaron en el retiro de árboles caídos y en la atención de reportes ciudadanos. Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante el pronóstico de nuevas lluvias y exhortaron a la población a evitar transitar por zonas de riesgo y atender las recomendaciones de Protección Civil.

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