Sinaloa suma siete homicidios en las últimas horas; abandonan un cuerpo frente al Instituto Electoral y asesinan a una estilista

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Siete homicidios en Sinaloa. Foto: Uno TV

La violencia volvió a golpear a Sinaloa en las últimas horas con un saldo de siete homicidios en distintos hechos registrados en Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis.

Los siete homicidios en Sinaloa registrados en las últimas horas

Culiacán

Uno de los casos de mayor impacto ocurrió en Culiacán, donde el cuerpo de un hombre, completamente envuelto en bolsas de plástico negras y sujetado con cinta gris, fue abandonado sobre el Malecón Viejo, justo frente a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

Horas más tarde, otra agresión armada cobró la vida de Brenda Flores, estilista y propietaria de un negocio ubicado en el sector surponiente de la capital, donde fue atacada mientras se encontraba trabajando.

En un hecho distinto, un hombre identificado de manera preliminar como Jaime fue encontrado asesinado a balazos dentro de una vivienda del fraccionamiento Valle del Agua.

Mazatlán

La violencia también alcanzó al puerto de Mazatlán, donde un joven de 25 años fue interceptado y ejecutado a balazos cuando caminaba por calles de la colonia Salvador Allende.

En otro punto de este municipio, autoridades localizaron el cadáver de un hombre entre la maleza, a un costado de la carretera estatal Miravalles-Tecomate de Siqueros, iniciándose las investigaciones para establecer su identidad y las circunstancias del crimen.

Guasave

En el municipio de Guasave, un hombre privado de la libertad fue encontrado sin vida al interior del Centro Penitenciario número 8. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del fallecimiento y la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido dentro del penal.

Los Mochis

Y por último, la jornada violenta alcanzó a Los Mochis, donde un adulto mayor de 65 años fue localizado sin vida en el interior de un domicilio del sector Bachomo.

Con estos hechos, Sinaloa acumuló siete homicidios en apenas unas horas, mientras corporaciones estatales y federales desplegaron operativos y la Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para determinar el móvil de cada uno de los casos.

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