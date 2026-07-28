Rompe el silencio: “La Nicholette” habla del secuestro que sufrió en Culiacán

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Ficha de búsqueda de “La Nicholette”. Foto: CEBP Sinaloa

Nicole Pardo, mejor conocida como “La Nicholette”, rompió el silencio sobre el “levantón” del que fue víctima hace más de seis meses en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y negó tener vínculos con el crimen organizado.

“La Nicolette” niega relación con el crimen organizado

En el programa “Gusgri Podcast”, la influencer negó los señalamientos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y dijo que nunca ha sido operadora financiera. También negó las versiones sobre un romance con Carlos Herrera Ávalo, el “P1”.

Según ella, todo el dinero lo ha obtenido de su negocio que se dedica a la venta de prendas y accesorios para los “alucines”. Su emprendimiento comenzó durante la pandemia, a través de una tienda en línea; sus ganancias crecieron y le permitieron abrir un local en Phoenix, Arizona, y posteriormente movió sus actividades a Culiacán, porque su familia es de Sinaloa.

Según ella, sus ganancias en dólares le permiten darse lujos, como la famosa crybertruck morada, lo cual sería muy difícil de conseguir si ganara en pesos.

Presentía que la iban a secuestrar

“La Nicholette” reveló que un mes antes de su secuestro, un sujeto muy sospechoso, con el rostro cubierto con un casco, entró a su negocio para tomar fotos. Este individuo se retiró sin comprar nada.

El día del “levantón”, ella se estaba estacionando en un callejón, detrás de su negocio, cuando llegaron tres sujetos armados y la subieron a un coche. En un principio pensó que se trataba de un asalto y se tardó en comprender lo que estaba pasando.

Presuntamente, su acompañante se subió a la cybertruck y dio persecución a los secuestradores, pero terminó chocando abajo de un puente.

¿Por qué secuestraron a “La Nicholette”?

De acuerdo con su testimonio, ella nunca hizo preguntas a sus secuestradores y solo se limitó a hablar cuando le hacían preguntas. Los captores la cuestionaban sobre el origen de su dinero, ya que no se explicaban cómo se compró una cybertruck valuada en más de 2 millones de pesos (mdp).

Ella cree que su estilo de vida “alucín” que presumía en redes sociales atrajo la atención de los criminales, además de los malentendidos que la vinculan con el crimen organizado, que en su momento no aclaró.

Sobre los secuestradores dijo que eran alrededor de 6 o 7 personas, todos ellos jóvenes de entre 17 y 24 años; nunca la maltrataron ni la agredieron. También explicó que durante los interrogatorios, los criminales primero hablaban por teléfono “con alguien de más arriba” y después soltaban las preguntas.

“La Nicholette” aclara polémico video que grabó

Después de cuatro días en cautiverio los secuestradores la liberaron, pero antes la obligaron a grabar un video en el que confiesa trabajar para Ismael Zambada Sicairos, el “Mayito flaco”, entregando sobornos a la policía de Sinaloa, además de recoger dinero en varios negocios por el cobro de piso.

Durante la entrevista “La Nicolette” negó una vez más estar relacionada con el narco y explicó que todo lo que dijo en el video es falso. Aunque no sabe por qué la hicieron grabar el mensaje, ella cree que era para hacer quedar mal a los criminales del otro grupo, es decir, a “La Mayiza”.

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