Operativo en Culiacán deja un presunto integrante del Cártel de Sinaloa abatido, cuatro detenidos y un arsenal asegurado

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Detenidos en Culiacán. Foto: Fiscalía de Sinaloa

Un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales en un complejo de condominios del sector Infonavit Humaya, en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo un hombre abatido, cuatro personas detenidas y el aseguramiento de armamento de alto poder, granadas, miles de cartuchos, droga, equipo táctico y dos vehículos.

La movilización inició luego de una denuncia anónima al número 089 que alertó sobre la presencia de personas armadas en la torre de condominios Paralela Parque Residencial. Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.

Civiles armados intentan escapar

De acuerdo con el comunicado oficial, al ingresar al estacionamiento del inmueble los elementos de seguridad detectaron a varios civiles armados que intentaron escapar en dos vehículos, pero fueron interceptados y detenidos. Posteriormente, durante la inspección del edificio, se registró un enfrentamiento en uno de los departamentos, donde un presunto integrante del grupo delictivo perdió la vida.

Abatido podría ser el “Texas”, presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa

Fuentes consultadas de manera extraoficial señalaron que el fallecido podría tratarse de un presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa identificado con el alias del “Texas”; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente su identidad.

Como parte del aseguramiento, las autoridades decomisaron una ametralladora calibre 5.56, siete fusiles de asalto —seis AK-47 y un AR-15—, 42 cargadores, dos granadas de fragmentación, más de 3 mil 400 cartuchos útiles de distintos calibres, cintas para ametralladora, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, 100 dosis de presunta cocaína y dos vehículos. Todo quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

En forma paralela, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante el martes 7 de julio se iniciaron dos carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de tres personas sin vida: una en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán, y dos más en la comunidad de San Juan Jacobo, municipio de Concordia. Además, la dependencia reportó ocho denuncias por robo de vehículo y dos denuncias por privación de la libertad en la Región Centro.

El operativo se mantiene bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad del hombre abatido ni sobre la posible relación de los detenidos con alguna organización criminal.

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