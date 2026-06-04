Puerquito rosa, el enigma que rodea los homicidios en Culiacán, Sinaloa

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Al puerquito lo han visto en escenas de crímenes. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En varias escenas de crímenes en Culiacán se ha visto un puerquito rosa, un enigma que hasta el momento no ha sido resuelto. De acuerdo con los reportes de medios locales, hay al menos cinco homicidios en los que se ha visto a este misterioso peluche.

Puerquitos de peluche aparecen en escenas de crímenes de Sinaloa

El pasado 15 de mayo, fue reportado el asesinato de un joven de 17 años en la colonia Infonavit Solidaridad, en Culiacán. Junto al cuerpo se encontraba un cerdo de peluche, aunque en un principio se especuló que sería un regalo para su novia.

Pocos días después se registró el homicidio de otro joven, curiosamente también de 17 años, pero lo que más llamó la atención del caso es que en la escena del crimen volvió a aparecer un chanchito rosa.

El 20 y 21 de mayo se cometieron dos homicidios más que estarían relacionados con el misterioso peluche. El caso más reciente ocurrió el día de ayer: una mujer a bordo de un vehículo fue asesinada violentamente con un arma de fuego.

¿Qué significan los puerquitos rosas que aparecen en Sinaloa?

Hasta el momento, ninguna autoridad ha declarado sobre los puerquitos rosas en escenas de crímenes de Sinaloa ni tampoco han explicado cuál es la relación entre estos casos, más allá del peluche que aparece en cada uno de ellos.

Medios locales y usuarios de redes sociales especulan que sería la “firma” de algún grupo criminal para mandar algún mensaje a sus adversarios. Ésta no sería la primera vez en Sinaloa que los grupos delictivos utilizan algún objeto para acreditarse algún crimen.

Durante la temporada más intensa del conflicto interno en el cartel de Sinaloa, ambos grupos “firmaban” con un objeto los homicidios que cometieron: un sombrero para la “Mayiza” y una pizza para los “Chapitos”.

La identidad del presunto grupo criminal que estaría detrás de los asesinatos del puerquito rosa sigue siendo un misterio.

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