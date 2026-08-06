Movimiento Ciudadano denuncia a 13 aspirantes de Morena en Sinaloa por actos anticipados

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Movimiento Ciudadano denuncia a aspirantes de Morena. Foto: Samuel Sánchez.

Movimiento Ciudadano presentó este jueves una denuncia formal ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) en contra de los 13 aspirantes de Morena que participan en el proceso interno para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en la entidad, al considerar que realizan presuntos actos anticipados de campaña rumbo a la elección de gobernador de 2027.

Movimiento Ciudadano denuncia a aspirantes de Morena en Sinaloa

La denuncia fue promovida por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio el “Pío” Esquer, y la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, quienes entregaron pruebas como fotografías, videos y material propagandístico, entre ellos bardas, volantes, revistas y registros de reuniones efectuadas en distintos municipios de Sinaloa.

De acuerdo con los denunciantes, el recurso presentado solicita al órgano electoral investigar los hechos, emitir las medidas cautelares que estime pertinentes y dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar el origen y la aplicación de los recursos utilizados durante esas actividades.

Durante la presentación de la denuncia, Esquer afirmó que los ciudadanos tienen derecho a conocer quién financia los recorridos y eventos organizados por los aspirantes, así como verificar si esos gastos fueron reportados conforme a la legislación electoral.

Por su parte, la diputada Elizabeth Montoya señaló que las actividades desarrolladas por los aspirantes requieren ser revisadas por la autoridad competente para determinar si existe alguna violación a la normatividad vigente, particularmente en lo relacionado con el financiamiento de la logística de los eventos y la difusión de propaganda.

Ambos dirigentes manifestaron que corresponde al IEES y, en su caso, al INE determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento y deslindar responsabilidades.

“Hoy estamos presentando una denuncia formal contra Morena y contra 13 personas que participan en precampañas anticipadas, tratando de disfrazarlo a través de una defensa de la democracia o de la soberanía, pero realmente es una violación a la ley”, comentó Sergio Esquer.

Acusan que esto ocurre durante una crisis en Sinaloa

Por otra parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano señaló que esta situación es indignante porque ocurre durante una crisis de violencia en el estado de Sinaloa, asegurando que siguen los asesinatos y los robos de automóviles.

“Tenemos a Sinaloa hoy por hoy en una crisis de violencia muy profunda. Siguen los asesinatos, siguen los robos de automóviles, siguen las familias con miedo y Morena prepara precampañas anticipadas rumbo al 2027“, dijo.

Además, acusó que esta situación también se da mientras el gobernador, un senador y algunos funcionarios públicos gozan de impunidad y de protección estatal y federal.

“Por otra parte, mientras seguimos sumergidos en una tremenda crisis económica, mientras caímos en último lugar a nivel nacional en el tema económico, mientras el campo sufre la peor crisis de los últimos años, mientras cerramos esa cantidad de empleos, mientras perdemos esa cantidad de empleos, seguimos cerrando negocios, Morena se perfila con sus precampañas ilegales rumbo al 2027“, finalizó Sergio Esquer.

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