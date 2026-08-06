¿Cuántos influencers han sido asesinados en Sinaloa? La lista crece tras los narcovolantes de 2025

GENERANDO AUDIO...

Influencers, en la mira del crimen organizado. Foto: Pexels

Tras la difusión de los narcovolantes lanzados en Culiacán en enero de 2025, la lista de creadores de contenido asesinados en Sinaloa ha seguido creciendo. Con el homicidio de César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo, al menos nueve influencers sinaloenses han sido asesinados desde el inicio de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el recuento más reciente de medios nacionales.

Entre los casos más conocidos están:

Agustín Paul, el “Pinky” – asesinado el 10 de enero de 2025

– asesinado el 10 de enero de 2025 Leobardo Asipuro Soto, “Gordo Peruci” – asesinado el 9 de diciembre de 2024

– asesinado el 9 de diciembre de 2024 Jesús Miguel Vivanco García, el “Jasper” – asesinado 23 de noviembre de 2024

el – asesinado 23 de noviembre de 2024 José Carlos, el “Chilango” – asesinado el 19 de octubre de 2024

– asesinado el 19 de octubre de 2024 Adrián Antonio López Iribe , hermano del “Compa Camarón” – asesinado el 12 de diciembre de 2024

, hermano del “Compa Camarón” – asesinado el 12 de diciembre de 2024 Gail Castro , “Gail Toys” – asesinado el 28 de marzo de 2025

, “Gail Toys” – asesinado el 28 de marzo de 2025 Camilo Ochoa, el “Alucín” – asesinado el 16 de agosto de 2025

– asesinado el 16 de agosto de 2025 Otros creadores de contenido, como Adalberto Peña, el “Tata”; Gerardo Moya, el “Jerry” y Víctor Manuel, el “Brasileño”, también han sido asesinados durante el mismo periodo de violencia, aunque algunos no aparecían en los narcovolantes.

El caso más reciente es el de:

César Gastélum, influencer con más de 600 mil seguidores en TikTok, asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán. Autoridades federales señalaron que algunas de sus publicaciones hacían referencia a una facción del crimen organizado, aunque la investigación continúa y no se ha determinado el móvil definitivo.

¿Qué decían los narcovolantes de 2025?

El 9 de enero de 2025 fueron arrojados desde una avioneta panfletos en Culiacán donde se señalaba a 25 influencers, músicos y figuras públicas de presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa mediante lavado de dinero o propaganda. Entre los nombres figuraban creadores de contenido ampliamente conocidos, aunque las acusaciones nunca fueron sustentadas públicamente por las autoridades.

Desde entonces, varios de los mencionados han sido asesinados, lo que ha incrementado la preocupación por la violencia que afecta a los creadores de contenido en Sinaloa y por el uso de las redes sociales dentro del conflicto entre grupos criminales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento