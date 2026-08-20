Niegan recursos a madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, para buscarlo

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Ficha de búsqueda de Carlos Emilio. Foto: Fiscalía de Sinaloa

Brenda Valenzuela Gil denunció que le negaron recursos para buscar a su hijo Carlos Emilio, joven de 21 años desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, en octubre de 2025. La última vez que lo vieron fue entrando al baño del bar Terraza Valentino.

Además de que le negaron los recursos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició un recurso penal en contra de la madre buscadora.

Niegan recursos a madre de Carlos Emilio y enfrenta recurso penal en su contra

Han pasado más de 10 meses desde que desapareció Carlos Emilio en Mazatlán y su madre se pronunció a través de redes sociales para denunciar a la CEAV por negarle los recursos necesarios para encontrar a su hijo.

“Me he topado con un muro que no debería existir: la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, poniendo obstáculos administrativos directos que me impiden dar seguimiento a las investigaciones y participar en las diligencias necesarias para encontrar a Carlos Emilio”, escribió la señora Brenda Valenzuela.

De acuerdo con su testimonio, se le solicitó un reembolso de gastos a la CEAV, a través de la Fiscalía General del Estado, y un juez concedió una suspensión definitiva para garantizar recursos de apoyo. Aún así, la Comisión interpuso un litigio en contra de Brenda Valenzuela para no cumplir con la orden judicial.

“Esta actitud no es sólo una falta administrativa; es violencia institucional y una victimización secundaria que añade una carga insostenible a mi camino como madre”, añadió.

La madre buscadora añadió que no se rendirá ante los trámites y las negativas de la CEAV y exige que se cumpla la Ley General de Víctimas “para que la falta de medios económicos no sea lo que me detenga en la búsqueda de mi hijo”.

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