¿Quién era César Gastélum y por qué lo relacionan con una influencer amenazada en los narcovolantes lanzados en Culiacán en 2025?

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César Gastélum. Foto: Reuters/Instagram @cesarselectivo

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche del martes mientras transmitía en vivo en las calles de Culiacán. Este caso es tendencia en redes sociales y muchas personas se preguntan quién es, además de si es hermano de Ana Gastélum, creadora de contenido amenazada por el crimen organizado.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum, de 25 años, es un creador de contenido de Sinaloa. Su principal plataforma era TikTok, donde cuenta con más de 620 mil seguidores y 22.8 millones de me gusta. También realizaba transmisiones en vivo a través de Kick.

Con sus seguidores de TikTok compartía videos de contenido humorístico y de la vida cotidiana en Sinaloa y presumía un estilo de vida de lujos, principalmente de coches de alto valor. En YouTube subía reacciones a otros videos e incluso tenía invitados con los que platicaba de varios temas.

¿Por qué se relaciona a Ana Gastélum con César Gastélum?

Ana Gastélum es una creadora de contenido de Sinaloa y pareja de Kevin Castro, alias “KC”, uno de los hermanos del youtuber “Markitos Toys”. A principios de 2025, Ana fue amenazada junto a 24 influencers y cantantes por presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

Tras el asesinato de César Gastélum se le comenzó a vincular con Ana, principalmente porque comparten apellido y por los casos recientes de amenazas y asesinatos contra creadores de contenido en Sinaloa.

Aunque el rumor del parentesco ha cobrado fuerza en redes sociales, no está confirmado que sean hermanos, de hecho, Ana Gastélum sigue publicando en redes sociales como si nada hubiera pasado y no muestra señales de luto.

Varios internautas han señalado que Ana tampoco ha mencionado que tenga un hermano varón, aunque sí ha dicho que es la mayor de dos hermanas.

También hay que mencionar que César no aparece en los narcovolantes en los que se amenazó a Peso Pluma y varios integrantes de la familia de los “Toys”.

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