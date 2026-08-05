¿Cuántos seguidores tenía César Gastélum en Tiktok, Instagram, Youtube y Kick?

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De TikTok a Kick: el impacto de César Gastélum en redes sociales Foto: Especial

César Gastélum, conocido como “Cesarín”, reunió una comunidad de más de 700 mil seguidores entre TikTok, Instagram, YouTube y Kick, plataformas donde compartía sketches, transmisiones en vivo y contenido sobre su vida cotidiana.

¿Cuántos seguidores tenía César Gastélum en redes sociales?

Al momento de su muerte, el influencer mantenía una presencia importante en distintas plataformas digitales:

TikTok: 577 mil seguidores y más de 22.2 millones de “me gusta” en su cuenta @cesargastelum04

577 mil seguidores y más de en su cuenta Instagram: 116 mil seguidores, donde compartía fotografías de viajes, vehículos y eventos

116 mil seguidores, donde compartía fotografías de viajes, vehículos y eventos YouTube: Más de 16 mil suscriptores , con videos sobre aventuras, comida, reacciones, videojuegos como GTA V y contenido viral

Más de , con videos sobre aventuras, comida, reacciones, videojuegos como GTA V y contenido viral Kick: Realizaba transmisiones en vivo bajo el usuario “compasexor”, donde interactuaba con su audiencia

Fue atacado durante una transmisión en vivo

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon mientras transmitía en vivo afuera de un restaurante KFC, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El ataque quedó registrado parcialmente en la transmisión que realizaba en Kick, plataforma donde mantenía contacto constante con sus seguidores.

Su última publicación con “La Beba”

En redes sociales, César Gastélum también era conocido por sus colaboraciones con la influencer “La Beba” (@la_bebaa__). Su última publicación, realizada tres días antes del ataque, los mostraba bailando con el mensaje:

“La verdadera cita fresita”

El video acumuló más de 14 mil 200 “me gusta” y, tras conocerse su muerte, comenzó a recibir cientos de mensajes de condolencias.

Su relación con el “Gordo Peruci”

“Cesarín” también era cercano al influencer Leovardo Aispuro, conocido como el “Gordo Peruci”, quien fue asesinado en Sinaloa en 2024.

Con este caso, ya son varios los creadores de contenido asesinados en Sinaloa, en un contexto marcado por la violencia derivada de las disputas entre grupos delictivos en la entidad.

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