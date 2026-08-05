¿Quién es la “Beba”, la influencer que apareció en la última publicación de César Gastelum y por qué se volvió tendencia?

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La “Beba”, influencer relacionada con César Gastelum. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

La noche de este martes 4 de agosto asesinaron al creador de contenido César Gastelum durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, por lo que tras el homicidio, ha trascendido la relación que tenía con la influencer conocida como la “Beba”, con quien también grabó uno de sus últimos videos que se subieron a redes sociales.

Asesinan al creador de contenido César Gastelum en Culiacán

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado este pasado martes 4 de agosto mientras grababa contenido en vivo para redes sociales en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

Este ataque armado quedó registrado tanto por las cámaras con las que realizaba la grabación, como por el sistema de videovigilancia del establecimiento donde se encontraba junto a otros influencers.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el asesinato ocurrió en el área de entrega de un restaurante de comida rápida ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a unos metros del edificio de la Fiscalía General de Sinaloa.

En el video que se ha vuelto viral, se observa que dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegan hasta donde está César Gastelum, y uno de ellos le dispara en la cabeza, para después escapar.

El influencer murió en el lugar, mientras que las dos personas que lo acompañaban no resultaron heridas y se quedaron tras el ataque.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

‼️El @GabSeguridadMX y la @FiscaliaSinaloa investigan el asesinato del influencer César Gastelum, ocurrido el 4 de agosto en #Culiacán #Sinaloa



Una línea de investigación refiere que en diversas publicaciones, aludía a una facción de un grupo delictivo…

Quizá ”El Chapo” pic.twitter.com/XerCnQ4mGh — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) August 5, 2026

¿Quién es la “Beba”?

En el último video que compartió César Gastelum en su cuenta de Instagram se le ve bailando junto a una influencer conocida como la “Beba”, con quien se sospecha mantenía una relación, aunque esto no ha sido confirmado aún.

Al igual que el creador de contenidos asesinado este pasado martes, también ella publica videos y fotos en redes sociales, algunos de ellos junto a Gastélum.

Tras lo ocurrido, la “Beba” tiene más de 20 mil seguidores en Instagram, con únicamente 16 publicaciones.

La “Beba” se entera del asesinato de César Gastélum

Cabe señalar que en redes sociales también ya comenzó a compartirse el video de una transmisión en vivo en la cual se puede observar la reacción de la influencer al enterarse del asesinato de César Gastelum.

“No creo. Ay no, ahorita lo voy a checar. A ver, ¿tienes Kick?, ¿no tienes Kick? No sé, hermana. Teníamos una date mañana. Me iba a traer serenata”, dice la “Beba” en una transmisión en vivo en la que se observa que mira el video de la ejecución y luego concluye el video.

Por ahora, la influencer no ha subido ninguna publicación más por la muerte de César Gastélum.

🚨#ALMOMENTO Últimos videos del influencer, CÉSAR GASTELUM, asesinado hoy afuera del KFC #Culiacán y video de como se entera "La Beba" de su muerte hoy 4/08/26



Los últimos videos de CÉSAR GASTELUM fueron con la también influencer "Culichi" conocida como "La Beba" pic.twitter.com/mgPdvluSDe — Contacto Revista (@ContactoRevist) August 5, 2026

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