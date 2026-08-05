Últimas publicaciones del influencer César Gastélum antes de ser asesinado

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Últimas publicaciones de César Gastélum son investigadas. Fotos: Reuters

El asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido la noche del 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, continúa bajo investigación. Mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque, usuarios en redes sociales han dirigido su atención a las últimas publicaciones que el influencer realizó en su cuenta de Instagram.

Bajo el usuario cesargastelum_57, el joven compartía con frecuencia fotografías y videos sobre su vida cotidiana. Su publicación más reciente llamó especialmente la atención debido a que apareció acompañado de una influencer conocida en redes sociales como la “Beba”.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme algún vínculo sentimental entre ambos, aunque en redes sociales surgieron especulaciones tras la difusión del video.

El último video de César Gastélum fue junto a la “Beba”

La última publicación de César Gastélum en Instagram muestra al influencer bailando junto a la “Beba”, en un video que rápidamente comenzó a ser compartido nuevamente tras conocerse la noticia de su muerte.

Las imágenes muestran a ambos participando en una grabación con un ambiente relajado, sin que existiera algún indicio público de lo que ocurriría horas después.

Después del asesinato del creador de contenido, cientos de usuarios dejaron mensajes de despedida y condolencias en esa publicación, la cual se convirtió en uno de los espacios donde seguidores expresaron su sorpresa por lo ocurrido.

Hasta ahora, ni familiares ni personas cercanas han confirmado oficialmente la naturaleza de la relación entre César Gastélum y la influencer.

Investigan publicaciones por presuntas referencias a una facción del Cártel de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad informó que una de las líneas de investigación contempla el análisis de diversas publicaciones realizadas por César Gastélum en redes sociales.

De acuerdo con las autoridades, algunos de esos contenidos harían referencia, de manera presunta, a una facción de un grupo delictivo que opera en Sinaloa, conocida como “Los Mayos”, pertenecientes al grupo del “Mayo” Zambada, por lo que ese material forma parte de las indagatorias.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que César Gastélum perteneciera o colaborara con alguna organización criminal, por lo que las publicaciones forman parte únicamente de las líneas de investigación abiertas para esclarecer el homicidio.

Así murió César Gastélum

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, César Gastélum fue asesinado alrededor de las 20:15 horas del martes 4 de agosto, mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un restaurante KFC, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Las primeras investigaciones indican que dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron a la salida del área de Drive Thru del establecimiento. Uno de ellos disparó contra el creador de contenido con un arma corta, lo que fue captado en video y se volvió viral.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar a bordo de la motocicleta, mientras cuerpos de emergencia acudieron al sitio. Sin embargo, el influencer perdió la vida como consecuencia de las lesiones de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la investigación para identificar y localizar a los responsables, así como para determinar el móvil del crimen.

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