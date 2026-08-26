Graciela Domínguez ordena recorrer Sinaloa y anuncia plan integral de gobernabilidad y seguridad

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Graciela Domínguez. Foto: Samuel Sánchez

En su primer día como gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava instruyó a los integrantes de su gabinete a realizar recorridos semanales por los municipios del estado, como parte de una estrategia con la que busca aumentar la presencia del Gobierno en territorio y recuperar la confianza de la población.

Inicia Graciela Domínguez labores como gobernadora interina de Sinaloa

Luego de reunirse con su gabinete y responsables de áreas estratégicas, la mandataria estatal estableció que cada dependencia deberá desplazarse a distintas regiones de acuerdo con los asuntos que tenga bajo su responsabilidad, con el objetivo de conocer directamente las problemáticas de las comunidades y dar seguimiento a sus demandas.

Domínguez Nava también anunció que durante su primer mes en el cargo recorrerá personalmente las tres regiones de Sinaloa. La intención, explicó, será fortalecer o restablecer la comunicación entre el Gobierno del estado, ciudadanos y sectores productivos.

Su administración contempla establecer mecanismos permanentes de coordinación con representantes de actividades como agricultura, pesca, ganadería, turismo y el sector empresarial, además de mantener acercamiento con comunidades y pueblos originarios.

Entre los asuntos que serán atendidos se encuentra la situación de Topolobampo, donde el Gobierno de Sinaloa dará continuidad, junto con autoridades federales, al trabajo que se desarrolla con las comunidades de la zona, integrantes del pueblo Mayo Yoreme y la empresa involucrada de la planta de amoniaco.

Plan integral para la gobernabilidad y la seguridad de Sinaloa

La gobernadora interina adelantó además que su administración comenzará a elaborar un plan integral para la gobernabilidad y la seguridad de Sinaloa, cuya presentación está prevista para la próxima semana.

El proyecto será trabajado con municipios, sectores de la sociedad y el Gobierno de México, en busca de coordinar acciones frente a los principales problemas que enfrenta la entidad.

Con estas medidas, Domínguez Nava delineó las primeras acciones de su administración tras asumir de manera interina el Ejecutivo de Sinaloa.

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