¿Quién es Imelda Castro, la nueva coordinadora estatal de Morena en Sinaloa?

GENERANDO AUDIO...

Trayectoria de Imelda Castro incluye cargos en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Imelda Castro Castro fue designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sinaloa, posición desde la que encabezará los trabajos del partido en la entidad rumbo a las elecciones de 2027. La política sinaloense cuenta con una trayectoria de varias décadas en la izquierda y ha ocupado cargos legislativos a nivel estatal y federal.

La designación se dio este miércoles 26 de agosto de 2026, luego de un proceso interno de Morena. Castro actualmente tiene licencia como senadora, cargo al que llegó por Sinaloa y que desempeñaba dentro de la LXVI Legislatura.

¿Quién es Imelda Castro?

Imelda Castro nació el 30 de noviembre de 1968 en Sinaloa de Leyva, Sinaloa. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuenta con una maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Su trayectoria política se desarrolló inicialmente dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), antes de incorporarse a Morena. Durante su carrera también ha ocupado espacios de representación popular en Sinaloa.

En el ámbito legislativo estatal, fue diputada local y participó en comisiones relacionadas con desarrollo económico, fiscalización, ciencia y tecnología y participación ciudadana.

¿Cuándo llegó Imelda Castro al Senado?

Castro llegó al Senado de la República en 2018 como representante de Sinaloa y posteriormente fue reelecta para la legislatura que inició en 2024. El Sistema de Información Legislativa la identifica como senadora de Morena por el principio de mayoría relativa.

Para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de 2027, solicitó licencia a su cargo como senadora. Su suplente es Ana Francis Chiquete Elizalde.

Durante los últimos meses, Castro había expresado públicamente su intención de participar en la definición del perfil de Morena para la gubernatura de Sinaloa.

¿Qué significa su nombramiento en Morena?

La figura de coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional forma parte de la estrategia que Morena utiliza para organizar su estructura política rumbo a procesos electorales.

El nombramiento de Castro no constituye por sí mismo una candidatura formal a la gubernatura. Sin embargo, su designación la coloca como el principal perfil de Morena en Sinaloa de cara a la contienda de 2027.

Su llegada a esta posición ocurre, además, en un momento de cambios políticos en la entidad, después de que Graciela Domínguez Nava asumiera como gobernadora interina de Sinaloa.

Con Castro al frente de la coordinación estatal, Morena comenzará una nueva etapa de organización rumbo a la elección en la que se renovará la gubernatura.

¿Qué sigue para Imelda Castro?

El siguiente paso será encabezar los trabajos políticos y territoriales de Morena en Sinaloa mientras avanza la definición de candidaturas para 2027.

Aunque su designación la coloca como el perfil mejor posicionado dentro del partido para buscar la gubernatura, la candidatura deberá formalizarse conforme a las reglas electorales y al procedimiento interno correspondiente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.