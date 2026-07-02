Científico de la UNAM descarta riesgos ambientales por planta de fertilizantes en Topolobampo

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El proyecto para construir una planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa, puede desarrollarse sin afectar el ecosistema marino, aseguró el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Federico Páez Osuna, quien afirmó que los señalamientos sobre una posible contaminación de la bahía no cuentan con respaldo científico.

De acuerdo con el especialista del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, la instalación de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no contempla descargas de amoníaco al mar, ya que este compuesto será utilizado como materia prima para la fabricación de fertilizantes y posteriormente será empacado para su comercialización.

Páez Osuna explicó que el único intercambio de agua con el entorno corresponderá al sistema de enfriamiento de la planta, cuyo efecto se limitará a un área de entre dos y tres hectáreas. Además, indicó que el proyecto incorpora tecnología como torres de enfriamiento y procesos de tratamiento para disminuir al máximo cualquier alteración en el ambiente.

El investigador también destacó que la demanda de agua de la planta será inferior a la de una central termoeléctrica y similar a la requerida por una granja camaronícola de gran escala, por lo que consideró que el consumo del recurso es compatible con las características de la zona.

Topolobampo, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Operan 320 plantas de amoníaco en diferentes países

Como parte de su argumentación, señaló que en distintos países operan alrededor de 320 plantas de amoníaco, incluidas 32 en Estados Unidos, sin antecedentes de conflictos sociales asociados a daños ambientales derivados de su funcionamiento.

Asimismo, resaltó que Topolobampo cuenta con ventajas naturales y logísticas para albergar este tipo de industria, entre ellas el acceso a gas natural y la infraestructura portuaria necesaria para el desarrollo del proyecto.

Finalmente, el académico hizo un llamado a que las opiniones sobre la planta de fertilizantes se construyan con base en información técnica y evidencia científica, al considerar que el proyecto puede convivir con las actividades pesqueras y productivas que desde hace años se realizan en la bahía.

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