Identifican cuerpo de ingeniero oaxaqueño desaparecido junto a mineros en La Concordia, Sinaloa

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Identificaron un cuerpo más. Foto: IA

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y familiares identificaron a Pablo Osorio Sánchez como el ingeniero oaxaqueño que fue secuestrado junto a 10 mineros en La Concordia, Sinaloa; tiempo después sus cuerpos fueron localizados en fosas comunes.

Identifican los restos de Pablo Osorio Sánchez, desaparecido en La Concordia

A través de un comunicado, el Cedhapi informó que el pasado 1 de julio acompañó a la madre de Pablo Osorio al Centro Médico Forense Federal paraidentificar un cuerpo. La familia confirmó que se trataba del ingeniero originario de Tlaxiaco, Oaxaca, de 26 años.

Pablo Osorio, ingeniero civil graduado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco realizaba su residencia en la empresa CICAR S.A. de C.V., con sede en la ciudad de Puebla. Como parte de sus actividades, en junio de 2025 lo mandaron a La Concordia, Sinaloa, para desempeñarse como supervisor de los túneles del kilómetro 161 al 188 de la autopista hacia Durango.

Los reportes mencionan que el 23 de enero de 2026, el joven oaxaqueño desapareció mientras se encontraba en una parada de autobuses de la carretera Villa Fuente Durango – La Concordia. Ese mismo día, en otro punto, fueron privados de su libertad 10 mineros que trabajaban para CICAR S.A. de C.V. y la canadiense Vizsla Silver Corp.

El pasado 3 de febrero las autoridades localizaron dos fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en La Concordia. Además de los cuerpos de los mineros, en una de estas fosas se localizaron los restos de Pablo Osorio Sánchez, los cuales no fueron identificados hasta principios del presente mes.

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