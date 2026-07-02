Se registraron 10 homicidios en Sinaloa en tan solo 48 horas; Culiacán, el foco rojo

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Violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En un lapso de 48 horas, Sinaloa acumuló 10 personas asesinadas, de acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que documentó los homicidios registrados entre el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio. A esta lista se suma un homicidio más registrado la mañana de este jueves hasta el momento.

Se registraron 10 homicidios en Sinaloa en tan solo 48 horas

Según la dependencia, el martes 30 de junio se iniciaron tres carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de cinco personas sin vida: una en la colonia Amistad, en Culiacán; dos en un hospital del municipio de Navolato; y dos más en la colonia Gabriel Leyva, en Escuinapa.

Para el miércoles 1 de julio, la Fiscalía reportó otras cinco víctimas: cuatro en Culiacán —en la sindicatura de Costa Rica, Villa Bonita, Infonavit Barrancos y la colonia Emiliano Zapata— y una más sobre la avenida Insurgentes, en Mazatlán.

Entre los casos de mayor impacto figura el homicidio de Raúl Francisco, de 18 años, localizado durante la madrugada en el crucero de la carretera Culiacán-El Dorado y la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica. El joven presentaba múltiples impactos de arma de fuego y en la escena fueron asegurados alrededor de 20 casquillos para fusil AK-47.

Horas después, en el fraccionamiento Villa Bonita, fue localizado el cuerpo de un hombre sin identificar, envuelto en plástico transparente y con visibles huellas de tortura.

En Badiraguato, autoridades localizaron el cadáver de un hombre envuelto en una cobija sobre un camino de terracería cercano a la comunidad de San Javier. La víctima presentaba impactos de bala y permanecía sin identificar, sólo se supo que era originario de Veracruz.

Durante la noche del miércoles, Jorge, de 44 años, fue asesinado a balazos mientras cenaba en una taquería del sector Infonavit Barrancos, en Culiacán. En el ataque, un empleado del establecimiento resultó herido por una bala perdida.

Minutos más tarde, Jesús, de 23 años, fue ejecutado dentro de una vivienda en la colonia Emiliano Zapata, inmueble donde en septiembre de 2025 ya se había registrado otro ataque armado con saldo de un muerto y dos personas lesionadas.

Más actos de violencia en el estado de Sinaloa

La jornada también estuvo marcada por un ataque con armas de alto poder contra una residencia y un vehículo en el fraccionamiento privado Misión del Álamo, en Culiacán. El inmueble y el automóvil presentaron múltiples impactos de bala, aunque no se reportaron personas lesionadas.

La violencia continúa este jueves 2 de julio, al ser localizado el cuerpo de un hombre sin identificar, envuelto en una cobija y atado con cinta, a un costado de la autopista Benito Juárez, cerca del puente que comunica Aguaruto con el ejido San Manuel, al poniente de Culiacán.

Además de los homicidios, la Fiscalía informó que durante las últimas 48 horas recibió denuncias por robo de vehículos y privación ilegal de la libertad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los asesinatos registrados en distintos puntos de Sinaloa.

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