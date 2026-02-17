Convocan a marcha tras asesinato de Ricardo Mizael en Culiacán, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Berenice López, madre de Ricardo Mizael. Foto: Samuel Sánchez

Con la voz entrecortada y sosteniendo el muñeco favorito de su hijo, un Spider-Man, Berenice López Cebreros, madre de Ricardo Mizael, el adolescente de 15 años asesinado el pasado 11 de febrero, pidió justicia para su hijo y para todas las familias que han perdido a un ser querido en medio de la violencia que se vive en Sinaloa.

Durante una rueda de prensa, visiblemente consternada, relató que su hijo salió de casa para comprar alimento y un biberón para alimentar a unos gatitos que recientemente había adoptado, sin imaginar que ya no regresaría.

“No es justo que una madre de familia pierda a su hijo por la violencia que se vive en Culiacán”, expresó al borde del llanto.

Convocan a marcha para el 22 de febrero

La madre del menor convocó a la ciudadanía a participar en una marcha multitudinaria y pacífica el próximo domingo 22 de febrero, que partirá del templo de La Lomita hacia la Catedral por la avenida Álvaro Obregón, con el objetivo de exigir paz y justicia.

López Cebreros lamentó que, mientras continúan los casos de desapariciones y asesinatos de menores y jóvenes en el estado en el contexto de la violencia que persiste desde el 9 de septiembre de 2024, las autoridades federales y estatales no hayan atendido personalmente su caso.

Criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participara recientemente en un evento sobre incentivos a la industria cinematográfica junto a la actriz Salma Hayek, mientras —dijo— hay familias que esperan ser escuchadas. También señaló que el gobernador Rubén Rocha Moya no la ha recibido para dialogar sobre el asesinato de su hijo.

Además, aseguró que la Comisión de Víctimas no ha tenido acercamiento con la familia ni han recibido información oficial por parte de la Fiscalía General del Estado. Sobre el anuncio de la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, respecto a la identificación de un presunto responsable, afirmó que no ha sido notificada formalmente.

Era “niño bueno, puro amor”

Entre recuerdos, la madre describió a Ricardo Mizael como “un niño bueno, puro amor”, deportista y estudiante. Negó categóricamente versiones que lo relacionaban con actividades ilícitas, particularmente como “puntero” o con la conducción de motocicletas. “Mi hijo era un joven que jugaba básquetbol y tenía sueños”, dijo.

Dio a conocer que este martes, compañeros, docentes y amigos rindieron un homenaje al adolescente en la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estudiaba. Entre aplausos, flores y condolencias, la comunidad escolar recordó su vida.

Mencionó que ahora en casa quedaron los gatitos que Ricardo Mizael rescató. Su madre cuenta que ya toman leche y que pronto decidirá qué nombres ponerles, como una forma de mantener vivo el recuerdo de su hijo. Antes de concluir, lanzó un llamado a madres, padres y familias de Culiacán a unirse a la movilización:

“Exijamos paz. No es justo que una madre esté llorando por la pérdida de su hijo, un ser que tenía toda una vida por delante y cuyos sueños fueron truncados por la violencia”.

