Nueve asesinatos en dos días: Sinaloa registra violento fin de semana

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En Sinaloa, se reportaron 9 homicidios. Foto: Uno TV

Un total de nueve personas asesinadas dejó el fin de semana en Sinaloa, de acuerdo con los hechos registrados entre el sábado 18 y el domingo 19 de julio, jornadas marcadas por ataques armados, cuerpos abandonados con huellas de violencia y una agresión múltiple en el municipio de Navolato.

Violencia en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante el sábado inició cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, derivadas del hallazgo de cuatro personas sin vida en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.

Para el domingo, la institución reportó tres carpetas de investigación relacionadas con cinco víctimas de homicidio, localizadas en Navolato, Culiacán y Mazatlán.

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió la mañana del sábado en la comisaría de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, donde fue localizado el cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego. Horas más tarde fue identificado como Irving Antonio, de 35 años, vecino de esa sindicatura, quien había sido reportado como desaparecido luego de presuntamente ser privado de la libertad por un grupo armado un día antes.

Ese mismo sábado, otro hombre fue encontrado asesinado, envuelto en una cobija y con huellas de tortura, a un costado de la carretera La 20, en las inmediaciones del Campo Cuba, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. En el sitio, peritos localizaron casquillos de fusil AK-47.

Persecución y enfrentamiento en domingo

La jornada violenta continuó durante la madrugada del domingo en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, donde un grupo armado atacó a balazos a varias personas que convivían frente a un domicilio en la colonia Las Cupias.

Como consecuencia del ataque, tres hombres murieron mientras recibían atención médica. Dos fallecieron en el Hospital del IMSS de Villa Juárez y un tercero en el Hospital General de Culiacán. Entre las víctimas fueron identificados Adolfo, de 47 años, y José Antonio, de 21 años, vecinos de esa sindicatura.

Horas después, otro hombre fue localizado sin vida a un costado de la carretera libre Culiacán-Los Mochis, entre La Campana y la caseta de Limón de los Ramos. La víctima presentaba impactos de arma de fuego, huellas de tortura y tenía las manos esposadas hacia la espalda. En el lugar fueron asegurados decenas de casquillos para fusil AK-47.

Durante el domingo también se registró una persecución y enfrentamiento entre corporaciones de seguridad y presuntos integrantes de un grupo armado en el sector de Villa Universidad, en Culiacán. El operativo concluyó con la detención de, al menos, tres presuntos gatilleros, quienes resultaron lesionados tras el choque del vehículo en el que intentaban escapar y fueron puestos a disposición de las autoridades. Hasta el momento, no han informado si existen personas fallecidas relacionadas con ese operativo.

Además de los homicidios, el sábado un adolescente, interno del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIPA), resultó lesionado y fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a un hospital de Culiacán. Las autoridades no han precisado si las lesiones fueron producto de una agresión o de un accidente.

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