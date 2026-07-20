Detienen en Mazatlán a Janero Van “N”, estadounidense requerido por tráfico de drogas y vinculado a los “Chapitos”

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Janero Van “N”, detenido en Mazatlán. Foto: X @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Janero Van “N”, de nacionalidad estadounidense quien es requerido por las autoridades de su país por su probable participación en el delito de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la información de medios locales, la persona detenida estaría relacionada con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es… pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

Detienen a Janero Van “N” durante operativo en Mazatlán

A través de un comunicado, la SSPC informó que durante el intercambio de información interinstitucional con la DEA y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, se obtuvo una orden de arresto en contra de Janero Van “N”, quien es requerido en el estado de Michigan por el delito de tráfico de estupefacientes.

Gracias a los trabajos de vigilancia e investigación se pudo localizar al ciudadano estadounidense en la colonia Telleria de Mazatlán y posteriormente se desplegó un operativo para detenerlo.

“Con la información obtenida se realizaron trabajos de inteligencia e investigación que permitieron desplegar un operativo coordinado en Mazatlán, donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra Janero ‘N’”, informó la SSPC.

Janero Van “N” fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para continuar con su proceso de deportación a Estados Unidos.

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